Rákay Philip szerint az emberek spontán tapsban törnek ki és könnyes szemmel állnak fel a Petőfi-filmen

Rákay Philip „megrázónak és könnyfakasztónak” nevezte a filmjéről jövő visszajelzéseket a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Rákay állítólag olyan visszajelzéseket kapott vidéki és budapesti helyszínekről, hogy a vetítéseken „spontán tapsban törnek ki az emberek, fölállnak és könnyes szemmel ünneplik a filmet”.

Azt is mondta, hogy a Most vagy soha! egy „politikán felüli film”, amely egy „nemzeti minimum”. Rákay arról is beszélt, hogy a Most vagy soha! egy „fiatalok számára is fogyasztható történelmi, családi, igazi kalandfilm”. Mint megírtuk olyannyira fiataloknak szól, hogy országszerte kötelezően kellett a középiskolásoknak megtekinteni a remekművet, miközben saját zsebből fizették a mozijegyet.

A Most vagy soha! című filmet ért támadásokról szólva Rákay Philip azt mondta: „a kritika nyilván nekem szól”. „Ez a film sokak számára csak ürügy, hogy belém rúghassanak vagy belerúghassanak a magyar kormány filmtámogatási rendszerébe”, majd hozzátette, hogy vannak, akik „bugyuta kurzusfilmet próbálnak belelátni, miközben nem az"” Azt, hogy mi mit írtunk a „bugyuta kurzusfilmről”, itt olvashatják: