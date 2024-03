12 embert küldenek börtönbe Hongkongban, akik még 2019-ben vettek részt a demokráciapárti tüntetéseken

Egy hongkongi bíróság 12 emberre szabott ki több négytől hét évig terjedő börtönbüntetéseket. Az elítéltek részt vettek a 2019-es demokráciapárti tüntetésekben, írja a Reuters.

photo_camera Rohamrendőrök a rendőrkapitányság előtt, ahol tüntetők gyülekeznek Hongkongban, 2019. június 21-én Fotó: PHILIP FONG/AFP

A tüntetők 2019 július elején jutottak be a hongkongi törvényhozási tanács épületébe, ahol ablakokat törtek be és hatalmi szimbólumokat rongáltak meg. Tették mindezt egy kiadatási törvényjavaslat hatására, amely lehetővé tette volna, hogy a hatóságok embereket küldjenek Kína más bíróságaira. A változtatásokat Peking javasolta, később életbe is léptek, mostanra szigorúan büntetik a rendszerrel szembeni ellenállás szinte minden formáját.

A korábbi ellenzék egy része a törvény miatt börtönbe került, de voltak, akik elhagyták az országot, vagy felhagytak a politizálással. Azóta a hongkongi parlamentben kizárólag a Kínai Népköztársaság kormányával mindenben együttműködő jelöltek ülnek.

A tüntetésért legfeljebb hét év börtönbüntetést lehet kapni a hongkongi bíróságon. Az események után közel tízezer embert letartóztattak, akik közül háromezret megbírságoltak vagy börtönbe zártak.

A mostani perben Ventus Lau és Owen Chow politikai aktivisták bűnösnek vallották magukat, így 54, valamint 61 hónap börtönbüntetést kaptak. A hongkongi egyetem diákszervezetének korábbi elnöke is bűnösnek vallotta magát, őt négy évre és kilenc hónapra zárják rácsok mögé. Két fiatal újságírót felmentettek a lázadás vádja alól, de bűnösnek találták őket a tanács területére való belépés miatt, így nekik is bírságot kellett fizetniük.