Három hónapon belül már negyedszer tört ki egy vulkán Izlandon

Szükségállapotot hirdettek Izlandon, miután egy újabb vulkáni hasadékból ömlött ki láva, írja a BBC. Ez december óta a negyedik kitörés a térségben. A vulkáni aktivitás nem messze az előző, februári kitörtéstől nem messze, Stora Skogfell és Hagafell között kezdődött, áll az izlandi meteorológiai hivatal (IMO) szombati közleményében.

A láva dél felé, a Grindavik halászfalu védelmére épített gátak felé áramlott, a vulkáni hasadék hossza a becslések szerint 2,9 kilométer volt. A helyi média szerint Izland híres Kék Lagúna geotermikus gyógyfürdőjét és Grindavik halászfalut is kiürítették nem először az elmúlt időszakban.

Nem biztos, hogy valaha visszatérhetnek falujukba a lakók, akiket november után a januárban is azonnal ki kellett telepíteni, miután közvetlenül a település határában keletkezett egy új vulkáni hasadék. A láva néhány óra múlva a falu szélén lévő házakat is elérte. Péntekig Grindavik több mint 300 lakosa adta be háza eladására vonatkozó kérelmét az államnak. Egy BBC-nek nyilatkozó vulkanológus szerint a félsziget a gyakori kitörések időszakába léphet, amit az új reykjanesi tüzeknek neveznek.