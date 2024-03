Márki-Zay szerint Magyar Péter nem messiás, ő maga sem volt az, de felajánlotta támogatását

„HAJRÁ, MAGYAR PÉTER” – kezdi Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere szombati, hosszú Facebook-posztját, amiben - ha ez a kezdésből nem derült volna ki - felajánlja támogatását Magyar „kormánydöntési próbálkozásához”.

Azt írja, sokan kérdezik tőle, nem féltékeny-e Magyar sikerére. „Aki engem ismer, tudhatja, hogy bennem sem irigység nincs, sem dicsvágy. Boldogan engedem át, és engedtem volna át eddig is mindazt, ami a közszerepléssel jár, másnak, másoknak. Nekem nem az a fontos, hogy én váltsam le Orbán rendszerét, csak az, hogy valaki váltsa le minél előbb”.

Ezután felsorolja, szerinte milyen kockázatok vannak Magyar Péter politikai szerepvállalásában és ezek ellenére miért támogatja.

„»Ugyanazt mondja, mint mi eddig« - persze, mi gyakran tudtuk, hogy működik Orbán rendszere, de nem mindegy, hogy KI MONDJA” – írja Márki-Zay, aki szerint Magyarnak még a hithű fideszesek is el kell higgyék, milyen a rendszer.



„»Nem mondott semmi újat« De IGENIS mondott, például, hogy Orbán utasította Vargát a pedofilmentegetésre, hogy Orbán nem az erkölcséért tartja, hogy minden Tiborczé, hogy őt a KEHI-vel zsarolták, hogy lopásra utasították, és hogy az ellenzék hogyan üzletel a Fidesszel, hogy együtt vannak, egy rendszert alkotnak” – írja a polgármester.



„»Miért nem szólt eddig?« Igen, része volt a rendszernek, nem is akármilyen szinten”. Márki-Zay szerint Magyar szólhatott volna hamarabb, de jobb későn, mint soha. „Nekünk az az érdekünk, hogy minél több fideszesnek szólaljon meg a lelkiismerete, ahogy anno felszólalt Hadházy Ákos is, aki egyszerű önkormányzati képviselőjük volt, vagy a hozzám hasonló egyszerű szavazóik is sorra felébredtek és esküdt ellenségei lettek ennek az aberrált, tolvaj, hazaáruló maffiának” – írja Márki-Zay.



Szerinte érthető, hogy sokan a messiásként Magyarban látják a reményt. „Ha kisebb mértékben is, de ezt én is megtapasztalhattam 2021-ben, az előválasztáskor, amikor még egyszerre kellett a sokszor a Fidesszel is összejátszó ellenzékiek és a kormánypárt ellen küzdenem”.