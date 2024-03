Állatdarabokat csempészett be Amerikába és leklónoztatta belőlük a világ legnagyobb vadjuhát, hogy pénzes vadászok zárt karámban lövöldözhessenek hibrid óriásbirkákra

photo_camera A Föld legnagyobb juhszarva egyeseket meggondolatlanságra sarkall

Egészen fantasztikus ügyben vallotta magát bűnösnek a nyolcvanéves amerikai Arthur Schubarth. A férfi elismerte, hogy éveken át ügyködött azon, hogy olyan óriási hibrid juhokat állítson elő, amiket aztán pénzes vadászok lőhetnek ki kíváncsi szemektől távol, zárt birtokokon. Vagyis lényegében ugyanabban a műfajban utazott, mint a Svédországban annak idején rénszarvasfarmon vadászó Semjén Zsolt.



Csakhogy emberünk az ügy érdekében csempészett, klónoztatott, majd kinyerte egy rakás klónozott óriásjuh spermáját és eladta azt.

De kezdjük az elején.

Maga Schubarth is földbirtokos, 87 hektáros farmja van Montana államban. Társaival együtt itt ötölték ki a Nagy Bizniszt a 2010-es évek elején.

A kiindulópontjuk az volt, hogy az amerikai vadászok egyik áhított trófeája az úgynevezett Marco Polo argali juh gigantikus csavart szarva. A Közé-Ázsia hegyvidékein honos argali juhcsaládba tartoznak a világ legnagyobb juhféléi, a hímek marmagassága elérheti a 120 centit, a kosok szarva pedig a csavarodást is belekalkulálva 190 centi hosszú is lehet és akár közel 30 kilót is nyomhat. De az összes argali alfaj közül is a Marco Polo szarva a legnagyobb.

photo_camera Mosolygó vadász, egykedvű Marco Polo

A legyőzendő probléma az volt, hogy

Ezek az állatok nem honosak Amerikában, Az amerikai vadászok pénzesek ugyan, de nem szeretnek messzire utazni. Ezeket a juhokat ugyanakkor nem lehet csak úgy odavinni nekik Amerikába, mert befogni extra nehéz őket, hiszen magashegységek legmeredekebb, sziklás részein élnek 3700-4800 méteres magasságon, életterüket a szibériai kőszáli kecskével megosztva. De a legtöbb szóba jövő országban eleve tilos lenne a dolog.

Schubarthék ezért azt találták ki, hogy először is klónoztatnak maguknak egy argali juhot. A férfi emiatt elutazott Kirgizisztánba, ahonnan juhdarabokat csempészett be az Egyesült Államokba. Az állati szöveteket ezek után elküldte egy amerikai laboratóriumba, ahol embriókat klónoztatott belőlük. 2016. november 22-én kézhez is kapott 165 darab klónozott Marco Polo juhembriót. (Ezt a fajt a névadó utazó írta le először, innen a neve.)

photo_camera Hiába él a hegyekben, néha ott is utolérik.

Az embriókat maga Schubarth ültette be béranyaként funkcionáló helyi juhanyák méhébe. Talán hihetetlen, de ezzel a félbarkács módszerrel sikerült tényleges, nemzőképes kosokat előállítania, akik genetikai értelemben teljesen azonosak voltak egymással. Az ivarérett kosoktól ezután levették a spermát, amivel a fickó különféle, az argalikkal megfelelő rokonsági fokon álló más juhfajok nőstényeit termékenyítette meg, hogy eredményként óriási szarvú, nagytestű, a karámban vadászóknak megfelelő fotókat és trófeákat biztosító hibrideket kapjon. A biznisz részeként magát a fagyasztott Marco Polo-spermát is árusította más tenyésztőknek. Az így „legyártott" hibrideket hamisított papírokkal utaztatták a vevőkhöz, akik jellemzoen más vadászfarmok tulajdonosai voltak.

Az elképesztően kitartó biobűnözore maximum 10 év börtönt szabhatnak ki és 250 ezer dollárig terjedő büntetést.

(via CBS News)