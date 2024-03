Az iskolásoknak hála a Most vagy soha!-t a nyitóhétvégén 75 551-en látták

Az 1848. március 15-én játszódó történelmi kalandfilm a nyitóhétvégén 75 551 nézőt vonzott a magyarországi mozikba, több mint 162 millió forint bevételt generálva – közölték a film producerei és a Forum Hungary.

Ezzel a Most vagy soha! 1990 óta minden idők legnagyobb magyar filmes bevételét érte el a bemutatás első hétvégéjén, „a film első hétvégi nézőszámát tekintve – a Covid utáni időszak – legsikeresebb magyar filmje” – írták a közleményben.

Ebben valószínűleg szerepet játszott az is, hogy vannak iskolák, ahol kötelező program a Most vagy soha!, Szegeden a popcornért osztályfőnöki beírás is járt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Most vagy soha! 2024 eddigi második legnagyobb bevételét könyvelte el, csak a Dűne 2 előzte meg az első hétvége jegyértékesítése alapján – közölték.

„Minden alkotótársam nevében hálásan köszönöm a közönség érdeklődését és példátlan szeretetét! A Most vagy soha! az a film, amit szinte mindenki szeret, aki már látta. Szeretnénk, ha mindenki a saját szemének hinne! Tisztelet Petőfi Sándornak, Szendrey Júliának és a Márciusi Ifjaknak!” – idézik a közleményben Rákay Philipet, a film kreatív producerét.

Szily László Mi lett volna, ha a Habsburgok olyanok, mint a skinheadek, az olaszok debilek, a magyarokat meg juszt sem engedik magyarul beszélni? címmel írt kritikát a filmről, Rényi Pál Dániel pedig a prömieren fölvonuló NER-sztárokról tudósított. A kritikák szerint egyébként ahogy a rákosista kurzusfilmben, a Föltámadott a tengerben, úgy az orbánista kurzusfilmben is elrontották Petőfi karakterét. Az Origo szoftpornószakírója az évezred kritikáját írta meg Rákay Philip szuperfilmjéről.