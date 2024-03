Bayer: Örüljön a Törley, a Puzsér, a Bedő meg az Orosz, hogy nem lettek pofán vágva

Ha már rendes Békemenet nem volt, pénteken a hivatalos állami megemlékezés után a Miniszterelnökség által támogatott „lelki Békemenetet” rendeztek a Polgári Mulatóban, ahol többek közt Bayer Zsolt volt az egyik előadó.

Ezen a lelki Békemeneten Bede Zsolt letépte a momentumos Bedő Dávid kokárdáját, és le is köpte a képviselőt, Orosz Annát pedig lekurvázta. A vadhajtásokos troll ellen rendőrségi eljárás indult.

Bayer Zsolt a blogján értelmezte, szerinte mi történt. Többek között azt írta:

„No és persze ott volt a két bátor szabadságharcos, a Bedő meg az Orosz. Akik most azzal hakniznak a pöcesajtóban, hogy át akartak adni nekem egy pólót a Polgári Mulatóban, és fel akartak tenni egy kérdést, de »nem fértek a közelembe«, mert Bede Zsolt a »tesével védett« engem majd kizavarta őket.

Nos, ebből semmi nem igaz. A két »szabadságharcos« bejött a helyre, megállt sunyin a falnál, bújkált, ott ácsingóztak már vagy húsz perce, miközben úgy ötször mentemm el melletük, kérdezhettek volna, a hülye, becstelen pólójukat is odaadhattákvolna, de nem tették. Aztán Zsolt észrevette őket, és kitört a balhé. S még egy apróság: mi, a nap fellépői azt mondtuk, maradjanak, ha akarnak, és megkérdeztük a közönséget, az ott lévő kb kétszáz embert, hogy szerintünk maradjanak, ők mit gondolnak. Mire a tömeg elkezdte skandálni, hogy »takarodjatok, takarodjatok!«

Szerintem ez elég egyértelmű.”

Majd így folytatta:

„De ami a lényeg: mégis, mire számítanak ezek az ócska gazemberek? Odamennek a másik oldal tömegrendezvényeire provokálni, és majd az »istenadta nép« pogácsával és ásványvízzel fogja kínálni őket?

És miért is mennek oda? Csak azért, hogy ez legyen. Nem az általuk gyűlölt politikust fogják zavarni, hiszen az észre sem veszi őket, a közelébe sem jutnak. Kizárólag a politikai oldal másik oldalán álló polgártársaikat fogják zavarni és idegesíteni. S hogy lekurvázták őket, meg lökdösték? Kérdezem ezredszer, mégis, mire számítottak? Puszira és mosolyokra? Vagy kérdezhetem úgy is, vajon mi történne, ha valamelyikünk odamenne egy hardcore Gyurgyán bulira egy »Gyurcsány takarodj!« táblával, na akkor vajon mi történne? Ja, tudjuk. A Gulyás Márton egyszer megpróbálta. Meg is verték...”

Bayer Zsolt, a lelki Békemenet szervezője a posztját (utalva Puzsér Róberték anti-putyinista akciózására az állami ünnepségen) azzal a fenyegetéssel zárta, hogy:

„Szóval, örüljön a Törley, a Puzsér, a Bedő meg az Orosz, hogy nem lettek pofán vágva. És ne szemétkedjenek legközelebb, ne húzogassák az oroszlán bajszát - vagy ha mégis, akkor utána ne picsogjanak a következményeken, hanem kussoljanak. Világos?”

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Egyelőre persze mindenki nyugodt lehet, hiszen a Fidesz tagja és egyik legfontosabb műsorvezetője évek óta napi rendszerességgel fenyeget különféle embereket és embercsoportokat veréssel, bántalmazással, végleges eltakarítással, agyonlövéssel (méghozzá „ponyvaregényes kéztartással”). A felhívásunkra viszont eddig egyetlen ember sem jelentkezett, aki tudna arról, hogy Bayer bárkit pofán vágott volna.