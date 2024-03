Marco Rossi a 444-nek: Amíg a fiúk követnek, én maradok

A magyar focista fő baja: a mentalitás.



A magyar futball fő baja: az utánpótlás.

Továbbjutni a német-svájci-skót csoportból: álom.

A legnagyobb élő edző: Carlo Ancelotti.

Védelem a futballokos politikusoktól: Csányi Sándor.

Interjúnk a szövetségi kapitánnyal a telki edzőközpontban.



444: Nemrég a Napoli szerződtette Francesco Calzonát, a szlovák válogatott szövetségi kapitányát vezetőedzőként, aki most egyszerre irányít két csapatot. Ismerik egymást? Gratulált neki a Juventus legyőzéséhez?



Marco Rossi: Van egy barátom, akinek Pozzuoliban van étterme, Nápoly külvárosában, ahol élünk, amikor Olaszországban vagyunk. 2022 őszén egy nap felhívott, hogy Calzona, akit épp kineveztek szlovák szövetségi kapitánynak, szeretné kikérni a tanácsomat egy-két kérdésben. Francescóval azóta rendszeresen beszélünk, UEFA szervezésű eseményeken is összetalálkoztunk már, tanácsot is adtam neki néhány dologban, de persze nem taktikai, inkább kulturális kérdésekben. Megbeszéltük, hogy legközelebb, amikor utazom haza, együtt vacsorázunk.

444: Meghívta a Stadio Maradonába?

MR: Egyelőre csak vacsorázni, de ki tudja, még az is lehet. Bár őszintén szólva nem szeretem a nápolyi stadiont. Annyira messze van a nézőtér a lelátótól, hogy alig élvezhető a meccs. Egyszer kimentem megnézni Szoboszlai Dominikot a Napoli ellen, de képtelen voltam szemmel követni, annyira távolról láttam csak, merre mozog. Mikor legközelebb játszott Nápolyban, már ki se mentem, inkább otthonról néztem a meccset, és utána beszéltünk.

444: A Napolinak szurkol Olaszországban?

MR: Mivel a város mellett élünk, az egész családom napolis, és most már én is elég napolis vagyok. De szurkolok a Torinónak is, mert a közelben nőttem fel. Kötődöm a Bresciához is, ahol öt évet játszottam. Szóval nehéz. Főleg, mert közben a magyar válogatott szövetségi kapitánya vagyok. Szóval leginkább a magyaroknak szurkolok.

444: El tudja képzelni, hogy Calzonához hasonlóan párhuzamosan vezessen egy nemzeti válogatottat és egy klubcsapatot?

MR: Ez egy létező lehetőség, de maximum ideiglenes. Az olyan színvonalas bajnokságban, mint az olasz, ilyesmi csak átmenetileg elképzelhető. A La Ligában, a Serie A-ban, a Bundesligában vagy a Premier League-ben, főleg ha még nemzetközi meccseid vannak, háromnaponta játszanod kell, és mindig óriási nyomás alatt. Ez nem összeegyeztethető egy szövetségi kapitány munkájával. Szerintem Francesco sem fogja ezt csinálni hosszú távon, leginkább csak az Európa-bajnokság végéig.

444: Játszott Sven-Göran Eriksson keze alatt a Sampdoriában, Mircea Lucescu irányítása alatt Bresciában, Marcelo Bielsával a Club Américánál. Ki jelenti a legnagyobb inspirációt edzőként?

MR: Lucescu és Bielsa. Azt nem tudom, hogy átvettem-e tőlük valamit, mint edzőkarakter, de reménykedem benne.

444: És ki ma a legnagyobb?

MR: Többeket tisztelek, de egyvalakit különösen: Carlo Ancelottit. Az emberek gyakran elfelejtik, hogy ő a legsikeresebb edző a futball történetében. Amikor edzőkről beszélünk, ő az első.

444: Ismeri személyesen?

MR: 2004-ben, mikor elindult az edzői karrierem, volt szerencsém egy hetet eltölteni Milanellóban és követni, ahogy edzi az AC Milant. Nagy hatással volt rám. De nincs köztünk kapcsolat, nem hinném, hogy emlékszik rám. Jó játékos volt, de még nagyobb edző. Azóta, hogy a Parmánál elkezdett a másodosztályban dolgozni, mindenhol sikeres volt.

444: 2012-ben lett a Honvéd edzője, minimális megszakításokkal több mint tíz éve dolgozik a magyar labdarúgásban, de játékos pályafutása után nyolc éven át edzősködött is Olaszországban. Mi a legalapvetőbb különbség az olasz és magyar futballkultúra között?

MR: Hát nehéz kérdés. A bajnokságok színvonala között nyilvánvalóan nagy különbség van. Az olasz az UEFA rangsorolásában az angol után a második legnívósabb Európában – jelenleg úgy áll, hogy a Serie A lesz az első olyan bajnokság, amelyik a következő szezontól öt csapatot adhat majd a Bajnokok Ligájába. A magyar ehhez képest a hivatalos rangsor szerint valahol a 23. és 24. hely környékén áll. Ez szignifikáns különbség.

Történelmi szempontból nem látok óriási különbséget. Igaz, hogy a magyar futball csak egy rövidebb periódusban számított világszínvonalúnak, de az Aranycsapat nemcsak a saját korszakát határozta meg, hanem a következő évtizedek futballkultúráját is. A klasszisaikat a világ minden pontján emlegetik, és a taktikai elemekben is nagy hatásuk volt a következő évtizedek labdarúgására. Ez egy olyan hagyomány, amire mindig emlékeztetni kell a válogatott játékosait, mielőtt pályára lépnek.

Ami leginkább megkülönbözteti az olasz futballistákat a magyaroktól, az a mentalitásuk. Az olaszok jobban hozzá vannak szokva, hogy utolsó pillanatig küzdjenek a céljaikért, akkor is, ha csak minimális esély van a sikerre. Az itt töltött tizenegy év alatt sok olyan játékossal találkoztam, aki az első akadály után inkább feladta a küzdelmet. Ezt a mentalitást a Honvédnál és most a válogatottnál is megpróbáltuk megváltoztatni. Azt hiszem, ma ez a válogatottnál már látszik is. Akkor is küzdünk, akkor sem adjuk fel, és akkor sem félünk, ha jobb az ellenfél, vagy ha épp hátrányban vagyunk. Hiszünk magunkban.

444: A lejátszott mérkőzések számában az EB végére megközelíti az Aranycsapat kapitányát, Sebes Gusztávot. Ha a világbajnokságig marad a kispadon, megelőzheti a rekorder Baróti Lajost is. Mit tud Rossi, amit az elmúlt évtizedekben egyetlen kapitány sem tudott?

MR: 2012-ben a Honvédnál - segítőmmel, Cosimo Inguscóval - lehetőséget kaptunk arra, hogy hosszútávon építkezzünk. Nagyon különböző embereket és egy nagyon más kultúrát ismertem meg, de első pillanattól kezdve azt éreztem, a környezet elfogad. Az első évben bronzérmet szereztünk és bejutottunk az Európa-Ligába. Aztán adódott egy konfliktusunk a klubtulajdonos George Hemingway-jel, távoztunk, de rövid szünet után visszatértünk, 2017-ben pedig bajnokok lettünk.

A sikerünk titka talán az lehetett, hogy olyan emberek vettek körül, akik értékelték a munkánkat. Sok tévhittel ellentétben a magyar játékosok intelligensek. Nem feltétlenül tanult, diplomás emberek, de értik a játékot, és rezonálnak arra, amit az edző mond. Pontosan érzékelik, milyen típusú karakter vagy, mik az elvárásaid, hogy mennyire vagy szakmailag felkészült, és ennek szellemében viszonyulnak hozzád. A Honvédnál, később a DAC-nál és a válogatottnál is azt tapasztaltam, hogy ha voltak is eleinte kétkedők, a többség idővel hitt a munkánkban és követte az elképzeléseinket.

A legfontosabb, hogy a játékosok kvalitásai nélkül nincs eredmény. Az edző professzionális hozzáállása fontos, de önmagában sosem elég a sikerhez. A futball főszereplői mindig a játékosok. Amikor a válogatott sikeres, az elsősorban a játékosok kvalitásainak eredménye.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

444: Magyarul az edző legfőbb kvalitását az adja, hogy a megfelelő játékosokat válogatja össze a csapatához.

MR: Az edző olyan, akár a kereskedő. Egy autókereskedő. Vagy bármilyen. El kell adni a portékát a vevőknek. A mi esetünkben: a játékosoknak. Az én dolgom, hogy az elképzeléseimet elfogadtassam és megvalósíttassam a játékosokkal. A kapcsolat a lényeg. Ha kedvelnek, ha tisztelnek és elfogadnak, akkor hisznek neked, bíznak benned, és követni fognak.

Itt jön a kérdés: mitől kedvelnének? Hát biztos nem azért, mert jóképű vagyok, mert az nem vagyok. Azért kedvelnek, mert szakmai és emberi tekintetben értékelik és elfogadják, amit kínálok. A kettőből egy nem elég, mindkettőre szükség van. Legyél profi és tudj kapcsolódni a játékosokhoz. Ha ezt tudod, mindent tudsz.

Szerencsésnek érzem magam, mert az elmúlt tizenkét évben mindig találtam magam mellé olyan embereket, akár játékosokat, akár stábtagokat, akik hittek bennem, és akikkel tudtam együtt dolgozni. Ez különösen igaz most, illetve az előző Európa-bajnokság óta eltelt időszakra. Nagyon erős szakmai stáb jött össze a válogatottnál, ahol mindenki tudja mit csinál.

444: Többször beszélt arról, hogy csak 2020-ra sikerült stabilizálni a csapat játékát. Az egyik kulcs a fizikai felkészültség priorizálása volt a játékosok kiválasztása során és ekkortájt állt át a csapat stabilan a háromvédős rendszerre. Ez kényszerű döntés volt, mert nincs elegendő minőségi szélsőhátvéd és középpályás, vagy más szakmai oka voltak?

MR: Nem kényszer volt, ezzel mindig kísérletezgettünk. Mikor megérkeztünk a Honvédhoz, eleinte négy védővel játszottunk, úgy lettünk harmadikak. Aztán egy időre távoztunk Cosimóval, és a visszatérés után fokozatosan álltunk át háromra, így lettünk bajnokok 2017-ben. Később a DAC-nál is néggyel kezdtünk, aztán hárommal folytattuk.

A válogatottnál, például a finnek és az észtek ellen 2018-ban, hárommal kezdtünk, de volt, hogy a négy védő is működött, mint a horvátok elleni hazai győzelem alkalmával 2019 tavaszán. 2020 óta stabilan három védővel játszunk, de támadásban és átmenetben ez változhat. Ha a két szélen is vissza kell zárni a három védő mellé, az azt mutatja, hogy túl mélyen védekezünk, amit próbálunk elkerülni.

Mielőtt meghoztuk ezt a döntést, alaposan kielemeztük a játékunk fizikai aspektusait és kikértük a játékosok véleményét is. Egyébként általánosságban egyre több edző játszik három védővel, mert rugalmas játékfelfogást tesz lehetővé a védekezés és a támadás közötti átmenetekben.

444: A válogatott látványos fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, de ez nem mondható el a magyar futball egyéb területeiről, a bajnokságról és főleg az utánpótlásképzésről. Hiába a végtelen pénz, kicsi a merítés: kevés nemzetközileg versenyképes játékost termel ki az akadémiai rendszer, a lukakat honosításokkal (Nego, Orbán, Styles, Kerkez) vagyunk kénytelenek tömködni. Mi hiányzik a mennyiségi áttöréshez?

MR: Magyarország kis ország, önmagában is, és persze nincsenek egykori gyarmataink, mint a franciáknak vagy az olaszoknak, angoloknak. Nincs annyi igazolt játékosunk. De igaz az is, hogy ott van Horvátország, hasonló méretű ország, ahol nagyobb számban termelődnek ki tehetséges generációk.

Fontos, hogy legyen megfelelő infrastruktúra és megfelelő körülmények. Ez nálunk megvan. A hiányosságok a szakmai oldalon érzékelhetőek. Nincs elegendő versenyképes tudás a rendszerben, különös tekintettel a legérzékenyebb - 8 és 16 év közötti korcsoportok felkészítésére. Ez 6-7 különböző korcsoportot jelent, amiknek mind különböző igényeik vannak, és ezekre a különbözőségekre nagy hangsúlyt kell fektetni.

Egy 9 éves gyereknek teljesen más arányban van szüksége technikai vagy fizikai felkészítésre mint egy 13 évesnek, de említhetném a pszichológiai vagy mentális képzés jelentőségét is. Sokkal nagyobb szakmai befektetésre és specializáltabb képzésekre volna szükség, hogy az utánpótlás területén előre tudjunk lépni. A szövetség mindent megtesz, hogy biztosítsuk ennek feltételeit, viszont a mi eszközeink limitáltak. De amit lehet, a Barczi Róbert vezette sportigazgatóság megtesz, hogy előrelépés legyen ezeken a területeken is.

Vannak előremutató példák közeli országokban. Az Atalanta Olaszországban vagy a Dinamo Zágráb Horvátországban. Tavaly a Dinamo adta el a legtöbb felnőtt játékost az európai bajnokságok valamelyikébe. Sokat lehet tanulni tőlük, mind a mentális, mind a fizikai felkészítés területén.

444: Ami elsősorban a klubok és akadémiák felelőssége – és mintha ebben a kérdésben a szövetséggel nem lennének ugyanazon a hullámhosszon.

MR: A szövetség nem mondhatja meg a kluboknak, hogy mit csináljanak. Amit a szövetség megtehet, hogy bizonyos eredményekhez köt egyes támogatási formákat. Mi csak ajánlásokat tehetünk arra vonatkozóan, mi volna előremutató, a megvalósítás viszont a klubok felelőssége. Azért akadnak csapatok, ahonnan jobb arányban kerülnek ki fiatal tehetségek: mindenek előtt az MTK. Lehet, hogy nem küzdenek minden évben a bajnoki címért, és más ambícióik vannak. De minden szezonban látni új fiatal játékosokat az első keretnél.

444: A legnívósabb és államilag leglátványosabban támogatott magyar csapat, a Ferencváros alig ad új játékosokat a válogatottnak.

MR: Nem elvárható, hogy minden klubnak hasonló ambíciói legyenek. A Ferencváros a nemzetközi porondot célozz, és meg kell adni, hogy szép eredményeket ér el. Tény mindeközben, hogy csak két magyar játékos van, aki náluk állandó és stabil kezdőnek mondható.

444: Próbál valamilyen módon hatni a klubokra, hogy olyan játékospolitikát folytassanak vagy olyan utánpótlásmunkát végezzenek, ami jó a válogatottnak?

MR: Soha nem tenném. Természetesen érdekeltek vagyunk abban, hogy az OTP Bank Liga színvonala minél magasabb legyen, de az eszközeink korlátosak. Az idegenlégiósokra is szükség van, különösen ha magas színvonalat képviselnek, és át tudnak adni bizonyos tudást a magyar játékosoknak. Az arányok a fontosak, és a minőség.

Az utánpótlásképzésre nem látok rá kellő mélységben, csak a Honvédnál eltöltött időszakra tudnék hivatkozni. A Honvéd akkor sikeresnek számított a korosztályos bajnokságokban, azzal együtt, hogy ez nem volt elsődleges ambíció, de bizonyos edzéseket látva volt hiányérzetem.

Összességében egy jó U14-es csapat célja nem az, hogy mindenáron megnyerje a korosztályos bajnokságot. A cél, hogy a lehető legtöbb minőségi játékost adjanak az eggyel idősebb korosztályos csapatba; hogy építsék a játékosokat a jövő számára. Az eredmény ebben a korban még nem a legfontosabb.

444: Nemrég az MLSZ sportigazgatója, Barczi Róbert is jelezte, hogy a magyar edzők felkészültsége elmarad a kívánatos szinttől. Lát előrelépést a magyar edzőképzés színvonalában?

MR: Egyrészt látni kell, hogy a magyar edzők milyen lehetőségek között dolgoznak. Például nem olyan trénerek között edződnek vagy nőnek fel, mint az olaszok.

Nem akarom minősíteni a magyar edzőket, mert nem látom a napi munkájukat, egyedül az eredményeik alapján tudom megítélni a teljesítményüket. Nem látom, hogyan edzenek, miként beszélnek a játékosaikkal.

Ha az eredményeket veszem alapul, a legjobb magyar edző ma Bognár György. Második helyen áll a Pakssal, és a bajnoki címért küzd, annak ellenére, hogy a csapatában nincsenek kiemelkedő, vagy nemzetközi kvalitású játékosok.

Korábban játszott itt Varga Barnabás és Ádám Martin, akik ma már válogatottak, a jelenlegi keretből viszont csak a kapus Szappanos Péter kerettag. Ez alapján azt kell megállapítsam, hogy az edzőjük kitűnő munkát végez.

444: Ki helyettesítheti Rossit, ha egyszer távozik a válogatott kispadról? Lát olyat, aki erre alkalmas lehet?

MR: Nem lenne fair neveket mondanom. Ahogy az olaszok mondják, ha a Pápa meghal, új lép a helyére. Az élet rendje ilyen. De azt el tudom mondani, mi a nagy kérdés a jövőre nézve. Az egy tévhit, hogy aki külföldön játszik, máris válogatott szinten van, és az sem igaz, hogy idehaza nincsenek jó játékosok. Jelenleg van hét játékosunk, akik a topligákban játszanak, ők nyilvánvalóan válogatott szintű játékosok, és köréjük épül egy szélesebb mag. A fókusz azokon van, akik most még itthon játszanak. A magyar bajnokság színvonala nem magas, de vannak jó játékosok. Az ő felkutatásuk és felkészítésük a feladat.

444: Döbbenetes mennyiségű erőforrás és pénz áramlik a magyar labdarúgásba, az akadémiákhoz, a klubokhoz és az utánpótlásba, mégis az az ember érzése, hogy egyedül a válogatott tud felkapaszkodni az európai középmezőny első feléhez. Mi az a strukturális probléma, ami akadályozza a fejlődést?

MR: Minden az utánpótlásban kezdődik. Én azt látom, hogy van szándék a fejlődésre, de bizonyos know how még mindig hiányzik. Az igaz, hogy az állami pénz több a magyar labdarúgásban, mint máshol Európában, de az UEFA rangsor első tíz bajnokságában vannak olyan csapatok, melyek értéke magasabb a teljes NB1-es mezőny összértékénél. És a fizetések nem közelítik meg az olasz, angol vagy a török fizetéseket.

444: Ennek részben épp az az oka, hogy nincs igazi versenyhelyzet, nemzetközileg nem tudnak a csapatok megragadni az európai középmezőnyben. Miként lehetne fenntarthatóbbá és ezzel versenyképesebbé tenni az NB1-et?

MR: Ha lenne receptem, már megadtam volna. Az egyetlen lehetőség az, amit az MLSZ képvisel, hogy több szakmai tudást csatornázzunk be az utánpótlás kritikus korosztályainak fejlesztésébe. Minél több olyan 16-17 éves fiatal termelődjön ki, aki rövid időn belül megállhatja a helyét az NB1-ben. Ha ez megvan, mindig lesznek olyanok, akik időben tovább tudnak lépni a topligák felé.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

444: A 10 millió szövetségi kapitány országában maga az egyetlen igazi. Hogyan lehet ellenállni az edző körül sürgölődő, mindig mindent jobban tudó politikusoknak és üzletembereknek?

MR: Soha senki nem próbált beleszólni a munkámba a politikusok oldaláról. Az egyik oka ennek, hogy Csányi Sándor MLSZ-elnök kellő védelmet biztosított számomra. Eddig! Biztos vagyok benne, hogy ki is tart emellett, ameddig én vagyok a kapitány. Nem kell aggódnom emiatt.

A szurkolók, kommentelők persze mindig jobban tudják, kit kell meghívnom, ezt olvasom hétről hétre. A helyzet viszont az, hogy minket azért alkalmaznak, hogy figyeljük ezeket a srácokat és a meccseiket hétről hétre, és a végén meghozzuk a legjobb döntést. Csányi elnök úr nagyon okos ember, vagyis ha minket bízott meg ezzel a munkával, annak nyomós oka kell legyen.

Azt is alá kell húzzam, hogy a magyar válogatott ma egy európai értelemben is színvonalas csapat. Az áltagos teljesítmény nem elég, hogy valaki válogatott legyen. Egy mesterhármas sem elég, ha utána meccseken át nem teljesít jól a játékos. Most már az az alap, hogy aki meghívót akar kapni, annak tartósan magas színvonalon kell tudni teljesíteni a klubcsapatában.

444: Milyen a kapcsolata az elsőszámú szurkolóval, Orbán Viktorral?

MR: Amikor először találkoztunk, valamikor 2012-2013 környékén lehetett a Sóstói-stadionban. Liftre vártunk, és bevallom, elsőre csak azt érzékeltem, biztos fontos ember lehet, mert testőrök őrizték. Aztán a liftben összeismerkedtünk, és dicsérte a Honvédot, amiért soha nem engedjük az ellenfelet játszani. Azonnal felismertem, hogy követi és érti a játékot. Honvéd-edzőként többször összefutottunk, és pár percet mindig beszéltünk a fociról. De csak a fociról. Aztán kapitányként persze sűrűbben. Soha nem adott nekem tanácsot vagy kért számon szakmailag.

444: Egy időben, első miniszterelnöksége idején, szokása volt ellátogatni a válogatott öltözőbe is. Ezt tartja még?

MR: Egyszer jött be emlékeim szerint, amikor az angolokat legyőztük idegenben 4-0-ra. Akkor is csak azért, mert a csapatkapitány, Szalai Ádám behívta a fiúk közé. És mert az egy egészen különleges nap volt. Az elnök úr sűrűbben benéz.

444: Csányi Sándor nemrég úgy fogalmazott, akkor se mehet el idő előtt, ha szeretne. Mire célzott ezzel pontosan?

MR: Nagyon jó kapcsolatunk van: egy empatikus és rokonszenves ember. Köztünk minden tiszta. Aláírtunk egy szerződést, ami érvényben van 2025 decemberéig, vagyis a világbajnoki selejtezők végéig, és ezt tiszteletben is akarom tartani. De ha bármikor más döntést hoznék a jövőmmel kapcsolatban, azt minden körülmények között transzparens módon tenném meg, mert prioritás számomra, hogy ha majd egyszer elmegyek innen, akkor ezt békében tegyem a szövetséggel és minden szereplővel egyaránt

444: Mi a minimum elvárás a csapattal szemben az EB-n?

MR: Tegyünk különbséget a céljaink és az álmaink között. Az álmok néha valóra válnak, de ehhez sok elemnek kell egyszerre a helyén lennie. A csoportból való továbbjutás álom lenne. Németország ellen játszunk, amely egy jobb csapat. Svájcra ugyanez igaz. És ott vannak a skótok, akik ellen roppant nehéz játszani. Ez nem egy könnyű csoport. Talán nem olyan komplikált, mint az előző EB-n volt, de nehéz. Abban bízunk, hogy mindhárom ellenféllel felvesszük a versenyt, az álmunk pedig a továbbjutás. Nem lesz könnyű.

444: Az Ön jövőjét befolyásolja a szereplésünk?

MR: A legfontosabb dolog, és ezt el fogom mondani a játékosoknak is, hogy addig maradunk a stábbal, ameddig azt érezzük, hogy követnek bennünket, és amíg a szerződésünk kitart. Maradunk, amíg motiváltak abban, hogy fejlődjenek, és hogy minél jobb csapatunk legyen.

444: Ha a magyarok és az olaszok is második helyen jutnak tovább, Berlinben találkozhatnak a nyolcaddöntőben. Mit szólna hozzá?

MR: Hát inkább elkerülném, ha lehet, főleg, mivel legutóbb 2022 őszén kikaptunk tőlük a Puskásban. Meg egyébként is.