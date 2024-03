Novák Katalin volt tanácsadója és Várkonyi Andrea esküvői ruhájának tervezője keresi a következő Palvin Barbit a TV2-n

„A természetes szépséget tartom elsődleges jellemvonásomnak, ehhez identifikálom magam. A természetes adottságaim képviselője és híve vagyok. Úgy gondolom, hogy a modellkedés már egy kiskorom óta veleszületett képességem, de ezt a modellkarrierem során még nem tudtam kiteljesíteni. Így ennek a zenitpontját kívánom elérni, hogy nemes képviselője legyek én is ennek a területnek.” Bár elsőre úgy tűnhet, hogy ez egy AI által generált monológ, valójában egy élő személy száját hagyta el a TV2 modellkereső realityjében, a Next Top Model Hungaryben, ami vasárnap indult Mészáros Lőrinc Vida Joe az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. csatornáján.

Nem találtak ki új formátumot, inkább megvették a több mint húsz évvel ezelőtt indult America's Next Top Model licenszét, hogy végre itthon is heteken keresztül lehessen nézni, ahogy könnyező lányok bukdácsolnak magassarkúban, miközben a divatszakma szigorú elvárásaira hivatkozva alázzák őket. Bár sok újdonságot nem fogunk látni, mivel nem ez az első modellkeresős műsor Magyarországon, a Viasat már 2006-ban dobott egy hasonlót Topmodell leszek! címen, amiben szerepelt Iszak Eszter is, aki azóta a TV2 reggeli műsorát vezeti és Gyurta Dániel gyerekét várja.