Tömegverekedés a pályán, a Trabzon szurkolói rátámadtak a Fenerbahce játékosaira, akik nem hagyták magukat

Újabb elképesztő eset a török fociban: a papíron csúcsrangadónak számító Trabzonspor-Fenerbahce meccs után a hazai szurkolók egy része berohant a pályára és rátámadt az ellenfél játékosaira.

A meccs előtt a Trabzonspor a harmadik, a Fenerbahce a negyedik helyen állt a bajnokságban, de utóbbinak már ekkor 27-tel több pontja volt. A félidőben a Feberbahce vezetett 2-0-ra az egykori Manchester United-es Fred góljaival, de a második félidőben a volt újpesti Enis Bardhi szabadrúgásból szépített, sőt a hazaiak tizenegyesből egyenlítettek is, ám a belga válogatott, volt Chelsea-játékos Batshuayi a legvégén megnyerte a Fenerbahcénak.

Ezt a hazai szurkolók egy jelentős hányada képtelen volt feldolgozni, vagyis csak verekedéssel voltak képesek erre, így a lefújás után azonnal berohantak a pályára és rárontottak az ellenfél focistáira.

Akik viszont nem hagyták magukat



A bunyó igazi sztárjának a győztes gólt lövő Batshuayi bizonyult, aki hosszú, de erős lábait nemcsak góllövésre tudja használni. A belga válogatott csatár az alanti videó tanúsága szerint igen szép, tökéletesen időzített pörgőrúgással próbált megállítani egy társai felé rohanó szurkolót. Aki szívósnak bizonyult, mert a prímán kivitelezett rúgás ellenére szaladt tovább verekedni:



Sőt mint egy másik szögből készült videón is látszik, Batshuayi nem véletlenül próbálta kiütni ezt a szuper motivált Trabzon-szurkert: a fickó nemhogy tovább tudott szaladni, de azzal a lendülettel óriási ütést is vitt be Dominik Livakovic kapus arcára:

De az, hogy ki volt a bunyó sztárja, igazából ízlés kérdése, mert könnyen lehet, hogy neked sokkal jobban bejön Bright Osayi-Samuel jobbhátvéd technikailag igen nehéz, ugrásból elindított jobbegyenese:



A hátvéd szó szerint azonnal népi hős lett a Fenerbahce szurkolóinak szemében, akik megvárták a stadion előtt a meccs után, hogy ilyen köszöntést tartsanak neki:

Jobbhátvédként ennél többet nehéz elérni.

Az idei török idényben nem ez volt az első meccs utáni erőszak: decemberben az Ankaragucu elnöke azzal lett hirhedt világszerte, hogy egy hazai döntetlen után bekocogott a pályára, majd egy ütéssel kiütötte a meccs vezetőbíróját.