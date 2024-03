Trump lazítana az abortusztörvényen

Hogy mindkét oldalt „boldoggá tegye”, a terhesség tizenhatodik hetéig engedélyezné az abortuszt - nemi erőszak, vérfertőzés és az anya életének veszélyeztetése esetén pedig még tovább - Donald Trump, ha megnyeri a novemberi amerikai elnökválasztást.

Joe Biden és a demokraták a Roe kontra Wade döntés felülvizsgálata óta sokat dolgoztak azon, hogy az abortusz és a reproduktív jogok uralják a közbeszédet, az idei választási kampányt is nagyrészt az abortuszkérdés köré húzzák fel. A republikánusoknak ezzel szemben hiába ment rá több évtizede a Roe kontra Wade visszavonásért zajló kampányra és próbálták az abortusz korlátozása körül egységesíteni a pártot, nem volt összehangolt nemzeti abortuszstratégiájuk.

Trump 2017-ben az első elnöki munkanapján egy tollvonással megtiltotta, hogy amerikai szövetségi vagy külföldi támogatást kapjon olyan civil szervezet, ami támogatja az abortuszt vagy egyáltalán információt szolgáltat róla. Majd 2020-as választási kampányát is uralta az abortuszkérdés: szemben a radikális szigorításokkal, amik a Roe kontra Wade felülvizsgálata óta megszaporodtak az Egyesült Államokban - jelenleg tizennégy államban tilos a terhességmegszakítás, több más államban pedig korlátozott vagy funkcionálisan hozzáférhetetlen -, Trump a nemi erőszak és vérfertőzés áldozatainak már akkor is meghagyta volna a választás jogát.

De posztjaiban azért inkább azt hangsúlyozta, hogy elnöksége alatt mennyi konzervatív, az abortusz jogát ellenzők megfogalmazásában életpártinak nevezett bírót - javarészt idős, fehér férfit - nevezett ki.

Az Amnesty amerikai abortusz-körképe másfél évvel a Roe kontra Wade után.

Legutóbb Texas, Alabama és Idaho szigorított az abortusztörvényen: előbbiben a Roe kontra Wade óta minden esetben tiltják az abortuszt, kivéve, ha egészségügyi vészhelyzet van, vagyis a nő vagy a magzat életveszélyes állapotba kerül. A texasi orvosokat akár kilencvenkilenc év börtönre ítélhetik, ezért sok orvos inkább minden esetben megtagadja a beavatkozást. Alabamában vádat emelhetnek minden nő ellen, aki abortusztablettát vesz be, akkor is, ha azt egy másik államban írták fel neki. Idahóban pedig új bűncselekmény-forma is született tavaly tavasszal abortusz-kereskedelem címen, ami börtönnel sújthat minden nagykorút, aki szülői beleegyezés nélkül abortuszhoz segít egy kiskorút- legyen az gyám vagy buszsofőr.

Címlapon: Trump kampánybeszédet tart az ohiói Vandaliában, március 16-án. Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP (WSJ)