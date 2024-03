Bejelentették a legújabb fonódó villamost, Újpestet kötik majd össze Újbudával

Visszaépítik a Váci úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a villamosvágányokat, összekötve ezzel a most a Lehel térig közlekedő észak-pesti 12-es és 14-es, valamint Deák térig közlekedő dél-budai 47-49-es villamosokat – jelentették be a BKK keddi sajtótájékoztatóján. Ezeken a vonalakon most összesen napi 100 000 utazás van, úgy számol a fővárosi közlekedési társaság, hogy ez 160 000-re nőhet a vonalak összekötésével. A kalkulációik szerint a belváros autóforgalma napi kétezerrel csökkenhet, és az észak-pesti térségből 3-6 perccel csökkenhet az eljutás a Nyugati térhez.

A főváros és az érintett kerületek első egyeztetései már megvoltak, a tervezés előkészítését elkezdték. A BKK úgy kalkulál, hogy a második félévben, valószínűleg az utolsó negyedévben már meg is köthetik a tervezési szerződést. Ha minden zökkenőmentesen megy, akkor 2027-re készülhet el az a kiviteli és tenderdokumentáció, ami alapján a kivitelezési közbeszerzést ki lehet majd írni. Kérdésünkre, hogy mennyi lesz a tervezés, illetve a kivitelezés költsége, azt a választ kaptuk: nem akarnak még becsült értéket sem mondani, mondván, „torzítanánk a versenyt”, a kivitelezési költségeket pedig azért nehéz megmondani, mert még nincsenek tervek.

A bejelentés szerint a beruházással 2,3 kilométernyi új villamosvágány épül, ezen a vonalszakaszon hat megállót alakítanak ki. A Nyugati téren, amely térségében két megállót terveznek, el fogják bontani a felüljárót és felújítják az aluljárót, de a BKK tájékoztatása szerint a villamosvágányok építésének térségében, tehát a Lehel és a Deák terek között „faltól falig” megújul a közterület. Az új, fonódó villamosvonal 22 kilométer hosszú lesz (a mostani leghosszabb vonal a 41-es villamos a maga 18,5 kilométerével).