Dezső András nem propagandista

Az oknyomozó újságíró hozzájut egy információhoz, amiből a szakmai szabályok betartása mellett cikket ír. Az ügyben érintett politikus dühös Facebook-poszttal reagál, amiben propagandistának nevezi az újságírót. Jól ismert történet, több százszor zajlott le az elmúlt években. Most mégis ott tartunk, hogy a propagandistázást máskor elutasító közönség egy jelentős része is a politikus mellé áll. A NER-ből egy hónapja látványosan távozó Magyar Péter volt az, aki hétfő este propagandistának nevezte Dezső Andrást, a hvg.hu újságíróját, miután a lap cikket közölt egy rendőrségi jelentésről, ami Magyar Péter és volt felesége, Varga Judit veszekedését örökíti meg. A cikket Magyar érezhetően a NER-es lejáratókampányokkal helyezte egy szintre követői számára. A személyéhez jelentős reményeket fűző közönség egy része pedig ezt azonnal készpénznek vette, és elképesztő dühhel fordult az újságíró felé. Egy olyan újságíró felé, aki az elmúlt években a hatalomnak kínos sztorik sorát szállította Rogán Antal ügyvédjének történetétől Kaleta Gábor ügyéig, és aki maga is volt titkosszolgálati akció áldozata.

Így működik egy propagandakampány?

A lejáratókampányok valóban a rendszer legsötétebb fegyverei. Az ilyen kampányok működését az elmúlt években alaposan megismerhettük, így pedig tudjuk, hogy vannak bizonyos jellegzetességei.

Például, hogy készítői jellemzően nem keresik fel az alanyt, akiről az anyag készül, mert éppen a maximális hatás a cél, nem pedig az, hogy az ő álláspontjával is árnyalják a történetet.

Hogy az ebben résztvevők rendszeresen nem vállalják a nevüket, a valótlan lejáratócikkeket közlő lapok sokszor még bíróság előtt is igyekeznek titkolni a szerzők személyét.

És gyakori az is, hogy már a kampányok alapjául szolgáló információ sem igaz.