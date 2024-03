Két éve van a kormánynak, hogy átültesse az újságírók védelméről szóló irányelvet

Az Európai Tanács kedden elfogadta azt a jogszabályt, amivel megvédenék az újságírókat és civileket a közérdekű ügyekben a véleménynyilvánítás szabadságától való elrettentést célzó megtorló perektől. A közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek (SLAPP-perek) olyan teljesen megalapozatlan, eltúlzott és gyakran visszaélésszerű követelésekre alapozott eljárások, amiknek leginkább az a célja, hogy megfélemlítse, hátráltassa vagy szakmailag hiteltelenítse a munkájukat végző újságírókat vagy civil szervezeteket. Ezeket általában politikusok vagy üzleti szereplők kezdeményeztek a jó hírnév védelméről szóló nemzeti törvények alapján.

Arra is volt példa, hogy ügyvédi irodák reklámozták magukat ezzel a taktikával, azt kínálták gazdag ügyfeleiknek, hogy évekig elhúzzák az eljárásokat, hogy kivonják magukat a közfigyelem alól.

A most elfogadott uniós jogszabály számos eljárási biztosítékkal és intézkedéssel védené az újságírókat és civil aktivistákat a visszaélésszerű keresetekkel szemben. Ezután még a legkorábbi szakaszban kérhetik a bíróságot, hogy utasítsa el a nyilvánvalóan megalapozatlan kereseteket. Ha pedig az eljárást visszaélésszerűnek találja a bíróság, akkor a a felperesnek kell viselnie a jogi költségeket. Az új irányelv szerint ezután kártérítést is kaphatnak a visszaélésszerű perekben érintettek.

A bíróságoknak gyorsított eljárásban kell dönteniük az ügy idő előtti elutasításáról és a pénzügyi biztosíték nyújtásáról. A megtorló per kezdeményezője akár pénzbírságot is kaphat. Az uniós tagállamoknak olyan szabályozást is be kell vezetniük, amely lehetővé teszi, hogy egyesületek, szervezetek és szakszervezetek támogassák az alperest, vagy tájékoztatást nyújtsanak az eljárás során.