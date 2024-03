„Úgysem hisznek neked”

Jó reggelt! Ez a hét sem indult unalmasan!

4 kiemelt cikk:

Péter és Judit

photo_camera Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A HVG megírta a Magyar és Varga veszekedéséről szóló rendőri jelentés részleteit. „Majd megbánod még ezt, úgysem hisznek majd neked. Az egész kormány bele fog ebbe bukni, óriási botrányt csinálok ebből” – kiabált Magyar a lap birtokába jutott rendőri jelentés szerint.

Aztán Magyar Péter is előállt a saját verziójával, és azzal vádolta meg az egyik legismertebb oknyomozó újságírót, a többek közt a propagandaminiszter üzelmeit is feltáró Dezső Andrást, hogy a rogáni propagandának asszisztál, miközben a jelentés bizonyos részleteit még meg is erősítette.

A rendőrség vizsgálatot rendelt el Magyar kijelentései miatt.

Annamária és János

photo_camera Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A Fővárosi Önkormányzat Gyermekvédelmi Főosztályának egykori vezetője a DK közleménye miatt tesz feljelentést, de még erről is testvére, a volt köztársasági elnök kommunikál. Pölöskei Gáborné elérhetetlen. Közben még mindig nem hallgatták ki K. Endrét, aki megint a vallomása megváltoztatására próbált rávenni egy egykori bicskei áldozatot.

Qubit: „A pedofília elfogadhatatlan, de az oké, hogy gyerekeket vernek agyon a szakellátásban?”

Vlagyimir és Alekszej

photo_camera Grafika: Botos Tamás/444

Soha nem látott részvételi arány mellett eddigi legjobb eredményét érte el Putyin az elnökválasztáson. A rendszer legitimációs céljait kiszolgáló szavazás tanulságairól Takácsy Dorkával, a CEID kutatójával beszélgettünk élőben.

Putyin elismerte, hogy tárgyalt Navalnij elengedéséről, és véletlenül elárulta, hogy nem titkos a szavazás Oroszországban

Mozi és tévé

Ilyen is van: a diákok akarták megnézni a Most vagy sohát, a tanár a politika miatt ódzkodott a megtekintéstől. De az Orbán-idézetről híressé lett csepeli iskola egyik osztályának is kötelező volt a Rákay-féle Petőfi-film.

A rendszerváltás és a magyar sajtószabadság Baló hangján szólalt meg: Uj Péter az öt éve elhunyt legendás tévésről.

Novák Katalin volt tanácsadója és Várkonyi Andrea esküvői ruhájának tervezője keresi a következő Palvin Barbit a TV2-n.

Az aktuális két hét legfontosabb mozibemutatói, eseményei, olvasni- és néznivalók a filmek világából a Cinema Niche szerint.

Foci és foci

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Miért jobb a három védő mint a négy? Ki a legnagyobb edző a világon? Mi a magyar foci igazi rákfenéje? Bejár-e az öltözőbe Orbán Viktor? És miért nem jár Napoli meccsre? Interjú Marco Rossi szövetségi kapitánnyal Telkiben.

A magyar foci csodája: 1,6 milliárdos profitot termelt Felcsút