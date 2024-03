Vitézy Dávid bejelentette: indul a főpolgármesteri posztért

Több hónapos lebegtetés után kiderült: Vitézy Dávid elindul a főpolgármesteri posztért.

Az eddigi jelöltek:

Karácsony Gergely (Párbeszéd-Momentum-DK-MSZP)

Szentkirályi Alexandra (Fidesz)

Brenner Koloman (Jobbik)

Grundtner András (Mi Hazánk)

Vitézy a bemutatkozó videójában öt súlyos problémáról beszélt: nincs elég megfizethető lakás és albérlet, nem jó a közösségi közlekedés, romlik az egészségügyi ellátás színvonala, nincs elég zöldfelület, a körúton túli Budapestet magára hagyták. Ennek oka a két politikai oldal közötti csatározás: A kormány elvonja a forrásokat, a városvezetés áldozatszerepben tetszeleg. „Pártpolitikai csaták helyett végre valódi városfejlesztést – ez a választás tétje. Ezért indulok a főpolgármester-választáson” – mondta.

Ungár Péter, az LMP társelnöke december elején ismerte el először nyilvánosan, hogy tárgyalnak Vitézyvel a jelöltségéről. Az Orbán Viktor vezette kormány egykori közlekedési szakállamtitkára válaszul megtisztelőnek nevezte a felkérést, de azt is mondta, hogy a beszélgetés még tart. (Vitézy bemutatkozó videójában nem volt szó az LMP-ről.)

Nem lettünk okosabbnak a lapunknak adott interjú után sem: „Felhívott Ungár Péter – mondta. – Egyébként több civil szervezet, közéletben aktív magánember is megkeresett azzal, hogy örülnének, ha megméretném magam a jövő júniusi választáson, és Budapest fejlesztése picit nagyobb lendületet, sokkal világosabb fejlesztői szemléletet kapna, mint ma. Ezekre a megkeresésekre még nem mondtam semmit, és ebben az interjúban sem fogok.”

Egy Tarlós Istvánnal készült interjú után felmerült az is, hogy Vitézy esetleg a magát az ellenzéktől és a Fidesztől egyre inkább egyenlő távolságra pozicionáló LMP és a Fidesz közös főpolgármester-jelöltje lesz. Ezt az érintettek cáfolták.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Válasz Online január végén írta meg, hogy Vitézy biztosan elindul, de előbb megvárja, ki lesz a Fidesz jelöltje. El akarják kerülni ugyanis azt a helyzetet, írták, hogy, bár nincs rá nagy esély, a Fidesz is Vitézyt támogassa. A lap közölt egy LMP által rendelt kutatást, eszerint Vitézy Dávid, noha még csak nem is jelölt, máris 16 százalékon, Karácsony Gergely főpolgármester 38, a végül nem induló fideszes Sára Botond fővárosi főispán 18 százalékon állt. Ha úgy vesszük, Vitézy akkorra már a kampányát is elindította, hiszen a Budapest-bérlet vagy a MÁV ügyében Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, a járatritkítással kapcsolatban Karácsony Gergellyel akaszkodott össze.

A 38 éves Vitézy közlekedési szakemberként, a progresszív szemléletű Városi és Elővárosi Egyesület szóvivőjeként lett ismert a kétezres években. A Fidesz 2010-es hatalomra jutása után számos, érdeklődési körébe vágó pozíciót töltött be, volt ő már

a Budapesti Közlekedési Központ alapító vezérigazgatója,

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa,

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója,

a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója,

közlekedési államtitkár.

Édesapja a februárban elhunyt Vitézy László filmrendező, édesanyja Hankiss Ágnes egykori fideszes európai parlamenti képviselő.