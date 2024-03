Franciaországban börtönbe zártak kommentelőket

28 embert ítéltek börtönbüntetésre Franciaország legnagyobb internetes zaklatási ügyében. A 20 és 49 év közötti vádlottak négytől 18 hónapig terjedő börtönbüntetést kaptak, néhányuk büntetését felfüggesztették. A vádlottaknak ezen kívül 700 eurós pénzbírságot és további 54 000 euró kártérítést is ki kell fizetniük áldozatuknak, Magali Berdahnak, az egyik legnépszerűbb francia influenszernek.

photo_camera Magali Berdah egy korábbi tárgyaláson ügyvédeivel. Fotó: BERTRAND GUAY/AFP

Berdah életmód- és divatszakértőként épített kiemelkedő influenszerkarriert Franciaországban, miközben a Shauna Events nevű cégén keresztül más közösségimédia-sztárokat is marketingelt. Két évvel ezelőtt elárasztották a felületeit a gyűlölködő kommentek, üzenetek. Az ügyvédei szerint azért, mert egy Booba nevű rapper – valódi nevén Élie Yaffa – arra bátorította a követőit, hogy küldjenek ilyeneket a „tolvaj influenszernek”, azaz Berdahnak. A bíróság szerint a most elítélt vádlottak mindegyike „tudatosan döntött úgy, hogy csatlakozik” a cyberbullyinghoz. Booba ellen külön eljárás zajlik, és tagadja a súlyos zaklatást, ahogy azt is, hogy ő irányította volna a Berdah oldalaitlárasztó online csőcseléket.



photo_camera A francia rapper, Booba Fotó: ISSOUF SANOGO/AFP

Berdah ellen amúgy pénzmosás miatt folyik eljárás bíróság előtt, marketingcége, a Shauna Events ellen pedig csalás miatt folyik nyomozás.

(BBC)