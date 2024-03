Külföldre távozik és lemond a vezérigazgatóságról a 168 órát és az Elle-t kiadó Milkovics Pál

photo_camera Milkovics Pál, a Michaeli, Schwartz & Brit Zrt. vezérigazgatója. Fotó: Dimeny Andras

Levélben jelentette be a stábnak, hogy távozik vezérigazgatói posztjáról Milkovics Pál, a Michaeli, Schwartz & Brit Media Zrt. eddigi vezetője és résztulajdonosa. Azt a hírt elsőként közlő Media1-nek sem árulta el, hogy a részvénycsomagját is eladja-e.



Milkovics azt írta a munkatársainak küldött levélben, hogy pihenni fog, majd a saját cégével tervez foglalkozni, folytatva az azzal elkezdett nemzetközi terjeszkedést. (Az első lépés ebben a horvát ELLE beindítása volt.)

A hosszabb ideje külföldön élő Milkovics a 2018-as kampány heteiben, 36 évesen tűnt fel először befektetőként a magyar médiapiacon, amikor bejelentkezett Simicska Lajosnál, hogy szívesen megvenné tőle a Magyar Nemzetet, és csinálna belőle egy ingyenes közéleti lapot. Egyből óriási ambíciókkal lépett fel: vitte volna a Heti Választ és a Lánchíd Rádiót is.

Többen, akik ismerik húszas évei elejéről, meglepődtek, hogy befektetőként találkoztak Milkovics nevével az újságokban. Fiatal riporterként és szerkesztőként Milkovics dolgozott mindkét nagy kereskedelmi tévénél, de riportjai helyett inkább zűrös ügyei és tartozásai miatt emlékeztek rá a munkatársak - írta róla készült profilcikkében Rényi Pál Dániel.

Milkovics ezután külföldön próbálkozott: Finnországban Nordic Food Channel néven alapított rövid életű tévécsatornát, mielőtt 2014-ben áttette a székhelyét Csehországba, ahol a Mnau TV-re állatos, a Mnam TV-re pedig életmód- és gasztroműsorokat gyártott CE Broadcasting nevű cégével. Később azzal az ambícióval lépett fel, hogy elindítja az első élő közép-európai late night-show-t a híres helyi showmannel, Leoš Marešsel. Gyorsan elfogyott a pénz, nem fizettek ki alkalmazottakat, és Milkovics alig két hónap után be is dobta a törölközőt, elismerve a helyi sajtóban, hogy kockáztatott, de nem jött be.

Ezután jött haza. 2020-ban Pesti Hírlap néven indított ingyenes, hirdetésekből élő, laza hangvételű politikai napilapot. Ez hamar gyengélkedni kezdett, ám ekkor beszállt partnerként a kiadóba Köves Slomóék kormányközeli zsidó egyházának médiaszárnya, a Brit Media. Ők voltak a 168 óta és a Neokohn kiadói, illetve a Klubrádió kisebbségi tulajdonosai. De nem Kövesék nyelték végül be Milkovics cégét, hanem fordítva: a Brit Mediát rövid időn belül átadták az üzletembernek.

Az önmagát üzleti értelemben „opportunistaként" jellemző Milkovics ekkor fordult NER-es irányba. Megszerezte az Elle Magyarország kiadói jogait, hogy ezek után a cég felét Shabtai Michaeli grúz-izraeli üzletembernek, Rogán Antal és Habony Árpád barátjának adja el. Innentől kezdve indultak el az állami reklámpénzek a kiadó felé. A cégnek nemcsak kiadványai vannak, utána felvásároltak több óriásplakát-céget és a Jazzy, illetve a Klasszik rádiót is.