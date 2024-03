Magánlakások nyomott árú bérbeadásával is foglalkozna a főváros új lakásügynöksége

A fővárosi önkormányzat a megfizethető bérlakások számának növelése érdekében elindítja a Fővárosi Lakásügynökséget – írja a Karácsony Gergely sajtótájékoztatójáról beszámoló Telex. A lakásügynökség vezetője Kovács Vera, az Utcáról Lakásba Egyesület munkatársa lett.

A sajtótájékoztatón a főpolgármester és az ügynökség vezetője azt mondták, Budapest egy új lakhatási modell kidolgozásán dolgozik, és ebben kulcsszerepe van az új szervezetnek. Azon dolgoznak majd, hogy növeljék az önkormányzati bérlakások arányát, és azon is, hogy magántulajdonú lakásokat is be tudjanak vonni a megfizethető körbe. Budapest az élen jár a nem megfizethető lakhatásban Európában Karácsony szerint.

A főpolgármester azt mondta, ha megérkeznek a hamarosan kiírandó Európai Uniós források, akkor az elmúlt 30 év legnagyobb lakhatási programját fogják tudni elindítani, de addig is a magántulajdonosok segítségét kérik. Arról beszélt, hogy sok üres lakás van Budapesten szerinte, amiket be lehetne vonni egy olyan modellben, amelyben az önkormányzat kezeli helyettük az ingatlant.



Kovács Vera azt mondta, az ügynökség egy ingatlankezelő csomaggal indul. Már lehet jelentkezni a lakásügynökség honlapján olyan lakástulajdonosoknak, akiknek üresen áll az ingatlana. A főváros garantálja, hogy a kiadó megkapja a bérleti díjat, és amikor visszakapja a lakást, az ugyanolyan állapotban lesz, mint amikor átadta – mondta – mindezt annak fejében, hogy hajlandó a piaci árnál valamivel alacsonyabb áron rendelkezésre bocsátani a lakását. A lakásügynökség ötletét három éve vetette fel a városvezetés.