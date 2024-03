Magyar Péter kijött az ügyészségről, és arról beszélt, hogy Rogán Antalék meghamisították a Völner-Schadl–ügy nyomozati iratait

Csaknem négy órán át hallgatták meg szerdán Magyar Pétert a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Belgrád rakparti épületében. A meghallgatás után az ügyészség épülete előtt sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a Völner-Schadl–ügyben hallgatták meg, két Facebook-posztjával kapcsolatban kérdezték.

„Azzal fogadtak az ügyész urak, hogy korrupciós ügyben szeretnének engem kihallgatni. Két Facebook-posztomat idézték.” Az egyik posztban azt írta, hogy a kormány már fél évvel a gyanúsítások kimondása, a nyomozás lezárása előtt tudta, hogy mi zajlik, és hogy a lehallgatásokból kiderült, hogy Völner Pál érintett az ügyben. Állítása szerint valakik, akik tudtak a lehallgatásról, értesítették a titkos megfigyelésről erről a volt államtitkárt. „Hogy konkrétan ki mit tudott, és ki kit tájékoztatott, azt nem tudtam elmondani”, egy későbbi kérdésre azt mondta: nem tudja, hogy Orbán Viktor tudott-e róla.

Azt mondta, a hosszú kihallgatáson számos részletre kitértek, amiről nem tud beszélni, de megismételte néhány korábbi állítását. Így azt, hogy „Schadl György Rogán Antal propagandaminiszter embere volt”.

A legsúlyosabb állításának nevezte, de azt mondta, ezt bizonyítani is tudja: „Rogán Antal és/vagy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészségi iratokat, ami annyit jelent, hogy hozzátettek vagy kihúztak dolgokat” a nyomozati iratokból – mondta a volt igazságügyi államtitkárt és volt végrehajtói kamarai elnököt érintő eljárásról.

Azt mondta, hogy az üggyel kapcsolatos bizonyítékai már több hónapja rendelkezésére állnak, „ezeket a családom védelme érdekében készítettem”.

Arról is beszélt, hogy az ügyészség újabb, folytatólagos tanúkihallgatásra hívta be március 26-ra, jövő keddre. „Abban állapodtunk meg, hogy erre a kihallgatásra hozom el a rendelkezésemre álló bizonyítékokat, amikkel ezeket az állításokat bizonyítani tudom”. Azt mondta, azért nem voltak most nála ezek a bizonyítékok, mert nem tudta, hogy milyen ügyben idézte be az ügyészség. Azt mondta, hogy ha lehetősége van rá, akkor nyilvánosságra is hozza a bizonyítékokat, amelyekről egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy azok hangfelvételek, de „minden kérdésre csak a jövő héten tudok válaszolni”.

Arra a kérdésre, hogy az információit valóban Gulyás Gergelytől és Varga Judittól szerezte-e, ahogyan korábban állította, azt mondta: „Annyit mondtam, hogy Gulyás Gergelytől és Varga Judittól vannak információim, azt nem mondtam, hogy csak tőlük.”

Rögtönzött sajtótájékoztatóján arról is beszélt: „túlzás volt, hogy Dezső Andrást, a HVG újságíróját propagandistának nevezte”, miután Dezső cikket írt egy rendőrségi jelentés alapján a Magyar és volt felesége, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter közötti családi veszekedésről. A HVG újságírója a Magyarról készülő cikke során birtokába került jelentésben foglaltakra az újságírószakmai szabályok alapján reagáltatni akarta Magyar Pétert, aki előbb órákat beszélt vele, majd letiltotta a beszélgetést. Magyar már a cikk megjelenése előtt posztolt az ügyről, amire válaszul a volt felesége Facebook-oldalán egy, a kapcsolati erőszakról szóló kisfilm jelent meg. A cikkel és Magyar Péter azzal kapcsolatos reakciójával, az újságíró lepropagandistázával kapcsolatos korábbi írásunk itt olvasható.