Négy pontban reagált az ügyészség arra, amit Magyar Péter a szerdai kihallgatása után mondott

Szerdán nagyjából négy órán át hallgatta ki tanúként Magyar Pétert, Varga Judit volt igazságügyi miniszter volt férjét a Központi Nyomozó Főügyészség. Magyar a kihallgatás után azt mondta, hogy a Völner-Schadl–ügyben kérdezték, amiről olyan információkat közölt, amiket egy jövő heti, újabb tanúkénti kihallgatásán fog bizonyítékul szolgáló hangfelvételekkel is alátámasztani.

Sok részletet a jövő heti kihallgatására hivatkozva nem közölt, de azt például mondta: bizonyítani tudja, hogy „Rogán Antal és/vagy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészségi iratokat, ami annyit jelent, hogy hozzátettek vagy kihúztak dolgokat” az iratokból. Arról is beszélt, hogy a kormány a nyomozás lezárulta előtt értesült a titkos megfigyelésről, és arról informálták Völner Pál akkor igazságügyi államtitkárt.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerda délután négypontos sajtóközleményben reagált Magyar szavaira.

A legfontosabb állításuk az: „Magyarország Ügyészsége képtelen állításnak tartja, hogy a megnevezett ügyben bizonyítékot tartott vissza, vagy bárki az ügyészségen lévő bizonyítékot semmisített volna meg.” A közlemény szerint az ügyészség „az iratok kezelése során minden tekintetben a törvényeknek megfelelően járt el”, és megemlítik azt is, hogy végül „az eljárásban minden olyan személy vádlottként szerepel, akivel szemben vádemelésre alkalmas módon bizonyítani lehetett bűncselekmény elkövetését”.

Visszautasították Magyarnak azt a felvetését is, miszerint valamelyik ügyész figyelmeztetett volna bárkit is az eljárásról, hozzátéve: ezt Magyar maga is hipotetikusnak nevezte a vallomásában. „A nyomozás elrendelését megelőző előkészítő eljárást nem az ügyészség, hanem más hatóság végezte. Olyan állami szervet vagy személyt pedig, aki maga vagy a felügyelete alá tartozó szervezeten keresztül az előkészítő eljárás lefolytatásában részt vett, értelmetlen lett volna figyelmeztetni az eljárás tényéről” – állítja az ügyészség.

Arról is írnak a közleményben, hogy Magyart valóban a Völner-Schadl–ügyben hallgatták meg, és ő olyan állításokat közölt, „amelyeket bizonyítékokkal nem tudott alátámasztani”, de állította: rendelkezik bizonyítékokkal. A jövő heti kihallgatására ezeket magával kell vinnie, „ezek birtokában lehet majd értékelni” az általa elmondottakat.