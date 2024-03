Macron befeszítette az izmait és felvette a kesztyűt, hogy lenyomja a műfaj mesterét, Putyint

A francia elnökről napi szinten készít a hivatalos fotósa, Soazig de la Moissonnière nagyon művészi képeket, Instagramjára most is felkerült két fekete-fehér fotó Emmanuel Macronról, ahogy megfeszített izmokkal püföl egy bokszzsákot.

photo_camera Fotó: Instagram/Soazig de la Moissonnière

Ahogy a Guardian is írja, Instagramon a képek láttán többen Rocky Balboát kezdték el emlegetni, de felmerült az is, hogy nem lehet véletlen a fotók időzítése. Macron nemrég közölte, szerinte itt az ideje, hogy Ukrajna szövetségesei jobban fellépjenek Oroszországgal szemben, és nyugati katonák is mehetnének Ukrajnába.

Sandrone Rousseau francia zöldpárti képviselőnő a fotók láttán azt mondta: „Micsoda vereség a progresszivizmusnak. És micsoda politikai kommunikációs szegénység.”

De ennél is tovább ment Éric Anceau, a Lotaringiai Egyetem történészprofesszora, aki Twitteren azt írta, a fotók „részei annak a neopopulista virilizmusnak, amit egyes vezetők manapság előszeretettel alkalmaznak, kezdve a műfaj (eddigi) mesterével, Vlagyimir Putyinnal”.

Mármint:

photo_camera Fotó: ALEXEY DRUZHININ/AFP

Streetfighter. Basically.