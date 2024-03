Rákot diagnosztizáltak Katalin hercegné szervezetében

photo_camera Vilmos herceg és Katalin hercegné 2022-ben Fotó: CHRIS JACKSON/AFP

Katalin walesi hercegné videóüzenetben hozta nyilvánosságra, hogy rákot diagnosztizáltak nála, és a kemoterápiás kezelés korai szakaszában van. Állapotát azután fedezték fel, hogy januárban nagy hasi műtéten esett át.

Miután hetekig tartó találgatások folytak az egészségi állapotáról, Katalin azt mondta, hogy neki és férjének, Vilmos hercegnek

időre volt szüksége, hogy elmagyarázzák a helyzetet három gyermeküknek.

photo_camera Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

„Ez természetesen hatalmas sokként ért minket, és Vilmos és én mindent megtettünk, hogy ezt magánemberként feldolgozzuk és kezeljük a fiatal családunk érdekében” - mondta. „Ahogy azt el tudják képzelni, ez időbe telt. Időbe telt, amíg felépültem a nagy műtétből, hogy elkezdhessem a kezelésemet. De ami a legfontosabb, időbe telt, hogy mindent elmagyarázzunk George-nak, Charlotte-nak és Louisnak a számukra megfelelő módon, és hogy megnyugtassuk őket, hogy rendbe fogok jönni.”

A szerdán felvett és pénteken nyilvánosságra hozott nyilatkozatában Katalin azt mondta, jól érzi magát, és napról napra erősebb. „Hihetetlenül nehéz hónapok voltak az egész családunk számára, de fantasztikus orvosi csapatom volt, akik nagyszerűen gondoskodtak rólam, amiért nagyon hálás vagyok” - mondta.

A hercegné apósáról, Károly királyról szintén nemrég derült ki, hogy rákbetegséggel kezelik. Katalin most azt mondta: „Ilyenkor mindazokra is gondolok, akiknek az életére hatással van a rák. Mindenkit arra kérek, aki ezzel a betegséggel szembesül, bármilyen formában, hogy ne veszítse el a hitét és a reményt. Nincsenek egyedül.” (via Guardian)