Az FSZB szerint az ukrán határtól alig száz kilométerre kapták el a négy terroristát

Szombat délutánig tizenegy embert tartóztattak le az orosz hatóságok a péntek esti Crocus City Hall kulturális központ elleni merénylettel összefüggésben, írja a BBC. Közülük négyen vettek közvetlenül részt a merényletben, őket az FSZB tájékoztatása szerint az ukrán határtól alig száz kilométerre, a brajnszki régióban fogták el.

Azt írták, hogy a menekülők Renault típusú autóját Hacuny falu közelében próbálták meg a rendőrök feltartóztatni, de az autó nem állt meg, ezért lőni kezdtek rá. Az egyik terroristát a helyszínen elfogták, három társa az erdőbe menekült, őket nem sokkal később találták meg és vették őrizetbe

🇷🇺 More footage of the terrorists detained in Bryansk. pic.twitter.com/7EcVovXpZm