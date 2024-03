Az ország felét elmossa az eső és elfújja a szél

Citromsárga riasztást ír Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére a HungaroMet, de csak délutánra.

Szóval lesz időnk felkészülni arra, hogy az ország nyugati felét megtépázza az időjárás.

Addigra ér ugyanis ide északnyugat felől az a markáns hidegfront, ami fokozatosan halad majd kelet felé, és amelyet helyenként viharos széllökések kísérhetnek, a magasabban fekvő területeken és a Balaton környékén akár 85-90 km/h is előfordulhat.

A front előterében és mentén, szintén késő délutántól a záporok mellett zivatarok is kialakulhatnak, szintén inkább az északnyugati részeken, ahol még akár jégeső is eshet. Kelet, délkelet felé csökken a csapadék esélye, a Dél-Alföldön érdemi mennyiség már nem is valószínű, pedig leginkább ott lenne szükség az esőre - írja a met.hu.



Ma a legmagasabb hőmérséklet 21 fok körül alakulhat, holnap azonban már csak 13 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, szeles-viharos napunk lesz, ami hétfőig ki is tart majd, de ha minden jól alakul, onnantól egyre melegebb és naposabb időjárásra számíthatunk.