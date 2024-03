Magyar Péter: Mielőtt belépek az ügyészség épületébe, közéteszem azt a felvételt, ami bizonyítja az állításaimat

„Március 26-án 9.00 órakor, mielőtt belépek az ügyészség épületébe, közéteszem a Youtube csatornámon és itt is azt a felvételt, ami bizonyítja az állításaimat. Ezután sem a kormány, sem a legfőbb ügyész nem tehet mást, mint hogy benyújtja a lemondását” - posztolta Magyar Péter szombat délután. Szerinte „a hatalmát, vagyonát és szabadságát féltő uralkodó elit nyilván mindent elkövet addig is és azután is, hogy megpróbáljon lejáratni.”

„Hazudnak reggel, hazudnak este, hazudnak minden hullámhosszon. De van egy rossz hírem nekik: minden a lejáratásomra költött adóforint kidobott pénz. A magyar emberek átlátnak a hazugságokon, senki nem veszi már be a propaganda aljas rágalmait. Táncolj Toni, búcsúbuli”

, írta.