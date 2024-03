„Egyszer majd ez az emlékmű fogja bizonyítani, hogy a bedeszkázott ég alatt nem csak a szemetek tudtak magyarul”

Nyáron lesz 10 éves a német megszállás áldozatainak Szabadság téri emlékműve. A Magyarországot a második világháború ártatlan angyalaként bemutató szoborkompozíció tervei már hónapokkal korábban kiszivárogtak, és nagy felháborodást keltettek. Tiltakozásul 2014. március 23-án több százan vittek a térre személyes emléktárgyakat, köveket, mécseseket, hogy így tiltakozzanak az emlékmű felállítása ellen. A kormány ettől függetlenül felépítette Párkányi Raab Péter világszinten is egyedülállóan ízléstelen kompozícióját, viszont azóta sem adták át. A tiltakozók, akikből létre jött az Eleven Emlékmű közösség most szombaton emlékező demonstrációt tartottak.

photo_camera Jovánovics György, szobrász. Háttérben a német sas, ahogy éppen lecsap hazánkra, Gábriel arkangyalra.

„A kormány immár tíz éve gyáván hallgat és tűrni kénytelen, hogy az Eleven Emlékmű mára a civil kurázsi szimbólumává, és - a Duna-parti cipők mellett - nemzetközi turista-érdeklődés célpontjává vált” – írták a szervezők.

Rényi András művészettörténész, az esemény egyik koordinátora kiemelte, hogy az Eleven Emlékmű üzenete most is aktuális. Az esemény meghívójában ezt ki is fejtették: „Az elmúlt 10 évben állami akarattá formálódott a szélsőjobb populizmus vezérelvű, nacionalista és homofób szelleme”.

photo_camera Zsolnai Júlia, színész és Rényi András, művészettörténész.

Rényi ezt követően az Eleven Emlékmű egyik leglátványosabb elemére hívta fel a figyelmet, ami egy óriási deszkákra erősített Dávid-csillagot ábrázol. Erre minden nap felkerül egy összenyomott mécses. Ez illusztrálja, hogy hány napja tart az ellenállás. Szombaton már 3652 mécses borította a palánkot. Az installációt Korcsog Ernő ötlete alapján Csordás Gábor valósította meg.

photo_camera Eleven és megszállási emlékművek.

Az eseményen többek között fellépett Parti Nagy Lajos, Bródy János és beszédet mondott Ungváry Rudolf író is, aki felidézte, hogy az állami emlékmű felállítását követően semmi nem történt, még felavatni sem merték, de szerinte előbb-utóbb majd megteszik.

photo_camera Bródy János.

Az író beszédében az Orbán-rendszert egy klasszikus nemzeti szocialista, fasiszta világ alakváltoztatott, demokráciának látszó formájaként írta le:„Fasisztoid rendszerben élünk. Az, hogy populista, autokrata, hibrid, ezek csak egyedi, ismertetőjegyei, nem az egész rendszert jellemzik. És nemcsak Magyarországon támad föl, hanem az egész euroatlanti kultúrában jelen van már.”

photo_camera Ungváry Rudolf

„Ez ellen az álruhában született, a felvilágosodás elleni lázadással szemben a nyugati világnak nincs kivel és mivel összefognia. Teljesen magára van most utalva. Belülről fenyegeti a fasiszta üdvlázadás.”

Ungváry arra figyelmeztette a közönséget, hogy ez a rendszer még sokáig fog tartani, noha nem örökké. Majd az Eleven Emlékművet a Fehér Rózsa ellenállási mozgalomhoz hasonlította: „1943-ban a hitleri klasszikus forma pusztaságában a fehér rózsa ellenállása is azért kellett, hogy legyen a demokratikus nyugatnak egy jövője, egy múltja a jövőjéhez. Mi azért jöttünk össze, hogy egyszer majd az elérhetetlen messzeségben megteremtsük számunkra a jövőben vállalható múltunkat. Egyszer majd ennek az eleven emlékműnek a végtelenül esendő szürke ténye fogja bizonyítani, hogy mégis, mégis, magyarként számkivetve, egy bedeszkázott ég alatt nem csak a szemetek tudtak magyarul.”

Amíg Bródy János énekelt az esemény közvetlen közelében, Tiborcz István éttermében ebédelt Orbán Viktor és Rogán Antal, akiket gyorsan mikrofonvégre kaptunk.