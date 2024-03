Eltüntették azt a képet, amin Varga Judit és az ÁSZ-elnök Windisch László volt látható még januárban egy zeneakadémiai koncerten

Hiába kereste, már nem találta meg a Gulyáságyú Média azt a képet, amin együtt látható egy január 4-i koncerten Varga Judit és Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke. De megtalálták máshol a közös koncert emlékeit.

A gálahangversenyen Bogányi Gergely zongoraművész 50. születésnapját ünnepelték, és utólag lett érdekes a nézőtér. A koncerten jelen volt Orbán Viktor a lányával, erről írt is akkor a Gulyáságyú. Azt viszont csak mellékesen jegyezték meg, hogy az eseményről készült Facebook-galéria szerint egymás mellett ült Varga Judit és Windisch László is. Egy hónappal a kegyelmi ügy előtt volt a koncert, Varga ekkor a várományosa volt a Fidesz EP-listavezetői posztjának, Windisch pedig a pártok gazdálkodását felügyelő számvevőszék vezetője volt már ekkor is.

Az, hogy kettejük között több van ismerettségnél, akkor derült ki a szélesebb nyilvánosság számára, amikor lapunk egyik olvasója lefotózta őket kéz a kézben az Operával szembeni luxusszálló bárjában már márciusban.

Voltak olyan információink, hogy Varga és Windisch kapcsolata már azelőtt elkezdődött, hogy a kegyelmi botrány miatt a volt igazságügyi miniszter visszavonult a közélettől. Kormánypárti körökben mutatkoztak már együtt Varga lemondása előtt is, a koncerten sem ültek távol Orbán Viktortól. A 24.hu úgy tudja, hogy a kapcsolat már tavaly, év közepén kezdődött, Magyar Péter, Varga Judit volt férje is célzott erre.

A kapcsolat felvett összeférhetetlenségi kérdéseket is. A pártok gazdálkodását vizsgáló ÁSZ saját etikai kódexe kitér az elfogulatlanság fontosságára, ezen belül pedig kifejezetten a személyes érintettség és az érzelmek szerepére is.

Amikor erre rákérdeztünk az ÁSZ-nál, azt a választ kaptuk, hogy

„Az Állami Számvevőszék elnöke sem most, sem korábban nem keverte össze a munkáját a magánéletével. Munkáját a jogszabályi előírásoknak megfelelően, részrehajlás és elfogultság nélkül végzi és végezte, összeférhetetlenségi ok sem most, sem korábban nem állt fent.” Hozzátették azt is: „Az Állami Számvevőszék elnöke a magánéletét érintő kérdésekről sem most, sem a jövőben nem kíván nyilatkozni.”

A Gulyáságyú most újra ránézett a koncerten készült galériára, de már nem találta ott a Vargáékról készült fotót. A szerkesztési előzmények alapján egy kép eltűnt.

A koncertről ugyanakkor felvételt készített a köztévé, és a Gulyáságyú összevágta azokat a részeket, amiken Varga és Windisch látható.