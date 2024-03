Szijjártó Péter gratulált a szlovákiai magyar elnökjelölt súlyos vereségéhez

Forró Krisztián a harmadik magyar jelölt, aki indul a szlovák elnökválasztások 1999-től íródó történelmében. Előzetesen azt mondta, hogy a négy százalékos eredményt tartaná sikernek, habár korábban volt már olyan magyar, aki az 5 százalékot is megugrotta. A ma7-nek például így fogalmazott:

„Valóban, a cél a négy százalék, ugyanis, ha azt szeretnénk, hogy komolyan vegyenek bennünket felvidéki magyarként, akkor ehhez méltó eredményt is kell elérnünk.”

2014: Bárdos Gyula – 5,11 százalék,

2019: Bugár Béla – 3,11 százalék,

2024: Forró Krisztián – 2,91 százalék.

Mi ez, ha nem hatalmas bukás? Soha ilyen rosszul nem szerepelt magyar elnökjelölt Szlovákiában.

Nos, Szijjártó Péter külügyminiszter ezt a súlyos bukást kommentálta úgy a Kossuth rádióban, mintha siker lenne. Íme, néhány kiragadott idézet:

„A szlovákiai magyar közösség egységes, erős és politikailag is egységet tudott felmutatni.”

„Nekünk, magyaroknak szívet melengető”, hogy kilenc indulóból az élbolyt jelentő negyedik helyen végzett.



Gratulált Forró teljesítményéhez.

Az MTI Szijjártót idéző híréből egyébként egy apróság maradt csak ki: az, hogy Forró Krisztián 2,91 százalékot ért el.

Forró Krisztián a kampányában a békepárti budapesti leckét mondta fel, azonosult a Fidesz és a Robert Fico vezette Smer politikájával, írta a magyar jelöltről szóló gyorselemzésében a Napunk. A lap kiemeli, hogy az első fordulót meglepetésre megnyerő nyugatos Ivan Korčokra is sokan szavaztak a magyar többségű Dunaszerdahelyi járásban. „Ez azt is mutatja, a szlovákiai magyarok között továbbra is nem elhanyagolható számban vannak olyanok, akik a demokratikus, nyugatos, Európa-párti politikát részesítik előnyben” – írta a lap.

A szlovákiai magyar Szövetség az őszi parlamenti választáson sem tudta megugrani a parlamentbe jutáshoz szükséges küszöböt. Akkor Gyimesi György, aki azóta a Szövetség alelnöke lett, szlovákul írta ki a Facebookra: „Az etnikai politizálásnak határozottan vége van.”

A szlovákiai elnökválasztás második fordulójába a nyugatos ellenzéki Ivan Korčok, és a koalíciós oroszpárti Peter Pellegrini jutott.