A zágrábi polgármester, aki megakadályozott egy hasonló projektet, támogatja Karácsony mini-Dubaj elleni harcát

„Zágrábban ugyanazt a harcot kellett megvívnunk, ami most Budapesten is kezdődik. Mi győztünk. Ti is meg tudjátok csinálni Budapesten” – üzente Tomislav Tomašević, Zágráb zöld-baloldali polgármestere.

Tomašević azt mondta, mielőtt megválasztották Zágráb polgármesterének, az előző városvezetésnek volt egy „Zágráb Manhattan” nevű projektje. A tervek alapján rengeteg felhőkarcoló és luxuslakás épült volna a Száva partján. „Akkor mi felléptünk a projekt ellen, megküzdöttünk az előző polgármesterrel, és győztünk. Nemrég hallottam, hogy ugyanez a befektető szinte ugyanezt a tervet akarja megvalósítani Budapesten, ami sajnos Belgrádban már sikerült is neki. Én nagyon ellenzem ezeket a projekteket, és tudom, hogy Budapest főpolgármestere is” – mondta Tomašević, hozzátéve, hogy ezek a beruházások a milliárdosok játszóterei, amiket milliárdosoknak építenek.

A Rákosrendezőre tervezett mini-Dubajt is kitaláló Mohamed Alabbar Belgrádban már csinált egy hasonló beruházást, írta az Én Budapestem. A Belgrade Waterfront projektet 2012-ben a szerbiai választások előtt nem sokkal jelentették be, a kezdetben 3 milliárd dolláros fejlesztés tervét Alabbar prezentálta az akkor még csak miniszterelnök-jelölt, Aleksandar Vučićnak.

photo_camera Belgrade Waterfront Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A kormány ingyen átadta a területet, és az azon álló történelmi épületeket a befektetőnek. Az előkészítés a háttérben zajlott, társadalmi egyeztetés nem volt. 2022-re 33 épület készült el, és 5 ezer lakást adtak el, de a lakhatási válságon nem segített. Az iskolák nagy részének, a kulturális épületeknek és a beígért park építése azonban még nem indult el.

„Mi nem szeretnénk elzárt közösségeket a városainkban – mondta a zágrábi polgármester. – Mi mindenki számára megfizethető, hozzáférhető lakhatást szeretnénk biztosítani.”

Zárásképp sok szerencsét kívánt és azt mondta, támogatja Karácsonyt és Budapest lakóit beruházás elleni küzdelemben.