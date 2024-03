Az Iszlám Állam fenyegetése miatt a legmagasabb szintre emelték a terrorkészültséget Franciaországban

A francia kormány a legmagasabb szintre emeli a terrorkészültséget a moszkvai lövöldözések után – közölte Gabriel Attal miniszterelnök vasárnap, miután magas rangú biztonsági és védelmi tisztviselők társaságában találkozott Emmanuel Macron elnökkel.

photo_camera Gabriel Attal és Emmanuel Macron egy 2023. szeptemberi fotón Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A Reuters híre szerint Attal azt is közölte, hogy a döntést, amely nagyjából négy hónappal a párizsi olimpia július 26-i kezdete előtt született, „annak fényében hozták meg, hogy az Iszlám Állam magára vállalta a (moszkvai) támadás elkövetését”, de szerepelt játszottak benne „az országunkat veszélyeztető fenyegetések” is. Az AFP-t a francia miniszterelnöki hivatal arról is tájékoztatta, hogy

az Iszlám Állam megfenyegette Franciaországot, és több, a közelmúltban európai országokban, köztük Franciaországban és Németországban meghiúsított merényletterv mögött is ez a szervezet áll.

A franciaországi terrorkészültségi rendszer három fokozatú, és a legmagasabb fokozatot akkor aktiválják, ha Franciaországban vagy külföldön támadás történik, vagy ha annak veszélye fenyegetőnek tekinthető. Ez lehetővé teszi az olyan rendkívüli biztonsági intézkedéseket, mint például a fegyveres erők fokozott járőrözése olyan nyilvános helyeken, mint a pályaudvarok, repülőterek és vallási helyek.