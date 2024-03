Felgyújtottak egy magyar hajléktalant Grazban

Szombat éjjel felgyújtottak Grazban egy hajléktalan férfit, akit életveszélyes sérülésekkel kórházban ápolnak. A 24.hu az OE24-re hivatkozva azt írja, a férfi magyar állampolgár.

A rendőrség közlése szerint szemtanúk előbb annyit láttak, hogy nem sokkal éjfél után egy férfi egy világos színű kannával a kezében elsétál egy bolt bejárata elől. Ezután vették észre a tüzet és azt, hogy egy ember ég. A tüzet sikerült gyorsan eloltani, de a férfit így is életveszélyes állapotban szállították be a grazi kórházba. A rendőrség szerint a gyanúsítottnál látott kanna valójában egy táska volt, amit mindig magánál hord, a gyújtogatáshoz pedig nem használtak égésgyorsító folyadékot.

A hatóságok szombat délután jelentették be, hogy sikerült azonosítaniuk egy 65 éves orosz állampolgárt, akit a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak. A rendőrség szerint illegálisan tartózkodik Ausztriában, és ő is hajléktalan. Kihallgatásakor nem vallotta be tettét, csak annyit ismert el, hogy tüzet gyújtott, hogy felmelegedjen.