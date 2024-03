Ötöt egy csapásra: orosz, belarusz, szerb, török és iraki vezetőkkel tárgyalt Szijjártó Péter Szocsiban

A szerb, a török, az iraki és a fehérorosz kormány képviselőivel, illetve a Roszatom orosz atomenergetikai vállalatot vezető Alekszej Lihacsovval folytatott tárgyalást hétfőn Szijjártó Péter az oroszországi Szocsiban. Erről maga a miniszter számolt be a Facebook-oldalán, az MTI-nek elküldött közleményben, valamint a szerkesztőségeknek elküldött MTI-közleményben.

photo_camera Szijjártó Péter újabb mérföldkövet pipál ki Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Szijjártó szerint a tárgyalások célja az volt, hogy áttekintsék a paksi bővítés állását. Áttekintették, és megállapították, hogy nagyon is jól áll. Sőt, nemhogy áll, hanem halad, „és újabb fontos mérföldköveket sikerült elérni az építkezés során”. Hogy mik ezek a mérföldkövek? A blokkhoz szükséges két legfőbb nukleáris eszköz gyártása közül az egyik, az úgynevezett zóna-olvadékcsapda gyártása már lezárult, így megkezdhették a műszaki átadás-átvétel folyamatát.

„Hogyha mindent rendben találunk, akkor a második negyedév során Paksra el is fogjuk tudni hozni ezt a hatalmas eszközt, amely a nukleáris erőmű egyik lelke lesz”, mondta Szijjártó; szavaiból az sajnos nem derült ki, hogy az idehozatal egy még újabb mérföldkő lesz-e. A közlemény szerint „a másik nagy tömegű eszköz, a reaktortartály gyártása április elején indul a magyar szakértők jelenlétében”, ez feltehetően szintén egy – minden bizonnyal nagy tömegű – mérföldkő.

A miniszter arról is beszélt, hogy „gőzerővel zajlik az építkezés előkészítése”, és az első paksi építkezés pártjelentéseit idéző számokat is ismertetett, így például azt, hogy a talajszilárdítás végző német, amerikai és más alvállalkozók a szükséges 72 ezer cölöpből 9234-et már lefúrtak, ami 12 százalék feletti eredményt jelent. Ez is ér olyan egynyolcadnyi mérföldkövet. És! „Rendkívül fontos mérföldőre kerül majd sor az idei év végén, amikor is lekerülhet az első beton a földbe”. Egy mérföldkő pedig a 2024–2030-as időszökellésnek is jár: „ ezek a mérföldkövek előrevetítik azt, hogy az idei év végén megtörténik az első beton ünnepsége, és a következő évtized elején pedig a két új reaktorblokkunkat fel tudjuk majd kapcsolni a hálózatra”.