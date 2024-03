Akár Bolsonaro letartóztatásához is vezethet a magyar nagykövetségen tett kétnapos látogatása

Akár előzetes letartóztatásba is kerülhet Jair Bolsonaro 2022-ben megbukott brazil elnököt azért, mert februárban két napot a brazíliai magyar nagykövetségen töltött (erről a The New York Times számolt be). Ez néhány nappal azután történt, hogy Alexandre de Moraes legfelsőbb bírósági bíró elrendelte útlevelének bevonását, írja a brazil O Globo.

Bolsonaro ellen Brazíliában több büntetőjogi eljárás indult, mióta elvesztette a hivatalát. Házkutatást tartottak az otthonában, mobiltelefonját és útlevelét elkobozták, több szövetségesét és korábbi segítőjét pedig letartóztatták. Az ellene indított ügyek számos vádat tartalmaznak, a legsúlyosabb szerint több miniszterével és segítőjével összeesküvést szőtt, hogy megpróbálják megtartani a hatalmat, miután vereséget szenvedett a választásokon.

A rendőrség február 8-án letartóztatta néhány szövetségesét, másoknál pedig házkutatást tartott. Orbán nem sokkal később támogatásáról biztosította, becsületes hazafinak nevezve őt, és azt üzente neki, hogy folytassa a harcot. Négy nappal később Bolsonaro egy videót tett közzé az interneten, amiben a támogatóit egy São Pauló-i gyűlésre hívta, és azt mondta: „meg akarom védeni magam ezekkel a vádakkal szemben”. A New York Times cikke szerint még aznap elment a magyar nagykövetségre – és lehet, hogy pont ezzel követett el egy súlyos hibát.

Az O Globo ugyanis bírák, ügyészek és büntetőjogászok anonim elkészített szakvéleménye alapján arról ír: a nagykövetségen való menedékkeresés a bírósági döntések, például a börtönbüntetés elkerülésének egyik eszköze.

A nagykövetségek az 1961-es bécsi egyezmény értelmében sérthetetlen területek, ahová a fogadó államok hatóságai csak az ország engedélyével léphetnek be. A megkérdezett jogászok szerint az előzetes letartóztatás indoklásának egyik oka az lehet, hogy bizonyíték van arra: a vizsgált személy szökni készül. Bolsonaro esetében, mivel az útlevelét elkobozták, a nagykövetségen való menedékkérés pontosan ezt a célt szolgálná.

Maga a bukott elnök és a hétfőn a brazil külügyminisztériumba bekéretett magyar nagykövet egybehangzóan azt állította: a magyar-brazil kapcsolatokról tárgyaltak. A Bolsonaro érkezése előtti pillanatokban a biztonsági felvételeken látható, ahogy Halmai Miklós brazíliai nagykövet járkál fel-alá, és a telefonján gépel. A követség szinte üres volt, mert Bolsonaro a karnevál idején érkezett oda, ami az országban nemzeti ünnepnap.

Halmai Miklós magyar nagykövet, akinek Maria Luísa Escorel Európáért és Észak-Amerikáért felelős államtitkárnál volt egy rövid, húszperces meghallgatása, azt mondta: azért látta vendégül látta Jair Bolsonaro bukott brazil elnököt a karnevál idején, hogy megvitassák Magyarország és Brazília kapcsolatait. Ezzel a CNN szerint a nagykövet megismételte a Bolsonaro által ismertetett verziót a nagykövetségi látogatásról.

A brazil CNN szerint Halmai magyarázata felháborította a brazil külügyminisztériumot. Maria Luísa Escorel a cikk szerint „a találkozón világossá tette, hogy a két ország közötti kapcsolatokról a jelenlegi kormány tagjaival kell tárgyalni.” A két kormány viszonya nem felhőtlen: Bolsonaro a 2022-es magyarországi látogatásán testvérének nevezte Orbánt. A brazil kormány összefoglalójából kiderült, hogy később, még abban az évben Szijjártó Péter megkérdezte a kormány egyik tisztviselőjét, hogy Magyarország tehet-e valamit azért, hogy segítse Bolsonaro újraválasztását.

Korábban Bolsonaro azt mondta: „Van egy, a világ más államfőiből álló baráti köröm, akik aggódnak értem. Szoktam velük beszélni az országunk érdekeit szolgáló ügyekről, és pont. A többi csak találgatás.” Nem tagadta, hogy a magyar nagykövetségen volt, „de nem árulom el, hol voltam még”. A volt brazil államfő korábbi közleménye szerint azért ment a követségre, hogy kapcsolatot tartson fenn az olyan „baráti országokkal”, mint például Orbán Viktor Magyarországa.