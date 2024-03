Az elektromos kerékpárjára gumipókkal rögzített ládában vitte haza a lopott sertéseket

Egy hónap alatt közel nyolcmillió forint kárt okozott munkaadójának az éjszakás állatgondozó, aki közel kétszáz, 25 és 50 kiló közötti sertést adott, illetve vitt el egy vesztői telepről, írja a police.hu.

photo_camera A kép illusztráció Fotó: FRISO GENTSCH/dpa Picture-Alliance via AFP

A gondozó először egy mezőgyáni férfinak adott el egy állatot, az akkoriban húszezer forintos ár helyett féláron, mivel négyet vett, ötezer forint engedményt is kapott. A vásárló ellen is büntetőeljárás indult, azt mondta nem gondolta, hogy „balhés” malacokat vesz, de az eladó egyik elszólásából sejtette. A második találkozásukkor már biztos volt benne, hogy az állatok lopottak, mégis vett. Így volt vele két vésztői férfi is, gyanakodtak, majd meg is tudták az igazságot, mégis átvették az állatokat.

Rendszerint éjszaka mentek a telephelyhez, az állatgondozó, aki az egyik közösségi oldal piacterén is hirdette a szerzeményeit, a kerítésen át adogatta ki nekik a sertéseket. Magának tizenötöt tartott meg, azokat több fordulóval az elektromos kerékpárjára gumipókkal rögzített ládában vitte haza. Az állatgondozót sikkasztással, a vásárlókat pedig pénzmosással gyanúsítják.