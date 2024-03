Gulyás Gergely: Magyar Péter az új Márki-Zay

Rövid Facebook-posztban reagált a Magyar Péter által közzétett hangfelvételre Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki a betegsége és műtéte miatt hetek óta nem szólalt meg nyilvánosan (leszámítva egy március 15-i posztot). Gulyás a „Sok hűhó semmiért” felütés után ugyanazt írta, ami címként végigment a kormánymédiában: „Kipukkadt a lufi”.

A miniszter arról ír, hogy „egy megfélemlített feleséggel folytatott családi vitának semmi köze a közélethez” (Varga Judit szintén a megfélemlítettségét és a bántalmazó kapcsolatukat helyezte középpontba a hangfelvételre reagáló posztjában). Gulyás szerint „Magyar Péter az új Márki-Zay”, kettejük között csak annyi különbséget lát, hogy „Márki-Zay Péter nem terrorizálta a feleségét”.

Gulyás Gergely neve többször is előtérbe került az elmúlt hetekben Magyar Péter posztjaiban és nyilatkozataiban. Március 18-án a kérdésünkre, hogy miért nem nevezi meg a nyilvánosságban a minisztereket, akik tudhattak „Tóni”, „Barbara” és „Ádám” kilétéről, Magyar Péter azt válaszolta: Varga Judit és Gulyás Gergely. Ez aztán az ATV Startban is megismételte. Szintén március 18-án egy posztjában arról ír, hogy 2020 decemberében baráti vacsorán vettek részt a feleségével Gulyás Gergelynél (ennek másnapján történt Magyar és Varga között az a veszekedés, amiből rendőri jelentés is született).

Gulyás a szöveges posztja után nem sokkal videóban is elmondta ezt a szöveget a kormány Facebook-oldalán.