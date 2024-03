Mostantól nem nyilvános az oroszokat támogató cégekről készített ukrán lista, amin korábban az OTP is rajta volt

Az ukrán kormány a külföldi partnerek kérésére megszünteti a nyilvánosság hozzáférését a háború nemzetközi támogatóinak listájához, írja az ukrán Pravda. A háborús szponzorok listája eddig a Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség honlapján volt elérhető.

Az ukrán külügyminisztérium közölte, hogy a partnerországok diplomáciai testületeinek képviselői számos megkeresést kaptak azzal kapcsolatban, hogy nincs szabályozási keret a háború nemzetközi támogatóinak listájára vonatkozóan. Ennek eredményeként a lista negatívan befolyásolta az orosz agresszió elleni fellépéshez szükséges kritikus döntések meghozatalát.

A listára nem feltétlenül csak a háborúban konkrétan – például fegyverkereskedelemben – érintett cégek kerültek fel, hanem olyanok is, amelyek orosz partnerekkel üzletelnek, vagy amelyek adót fizetnek Oroszországban. Az érintett cégek számára mindez jogi következménnyel nem jár, de nem tett jót a megítélésüknek, amit az anyaországok sem néztek jó szemmel. Tavaly májusban az OTP is felkerült, mondván: továbbra is ott van Oroszországban, valamint „kedvező feltételek mellett nyújt hiteleket az orosz hadsereg” tagjainak. A magyar külügy a döntés nyomán közölte, hogy addig blokkolják az épp esedékes uniós támogatást, amíg a bank le nem kerül a listáról, ez végül októberben történt meg. Kijevnek később az osztrákokkal (Raiffeisen), a franciákkal (Auchan), de számos kínai cég miatt Pekinggel is meggyűlt a baja.