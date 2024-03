Pressman: Az Egyesült Államok jobb kapcsolatokat akar Magyarországgal, de egyedül nem tud változtatni

„Amikor Magyarországra érkeztem, az egyik legelső dolog, amiről beszéltem, szó szerint, a reptéren a gépről való leszállásom után, a Rubik-kocka volt” – mondta egy hétfő esti, a nagyköveti rezidencián a Rubik-kocka kapcsán tartott fogadáson David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete. Szerinte a bűvös kocka találó metafora az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatában felmerülő kihívások leküzdésének nehézségeire.

photo_camera David Pressman Rubik-kocka-versenyt és fogadást tartott a nagyköveti rezidenciáján 2024. március 25-én Fotó: David Pressman / X

Ha a fia 30 másodpercen belül ki tudja rakni „a világ egyik legnehezebb fejtörőjét”, aminek 43 kvintillió lehetséges kombinációja van – sőt, a fia kevesebb, mint 15 másodperc alatt ki tudja rakni –, akkor „az Egyesült Államok és Magyarország is át tudja hidalni a köztük lévő nehézségeket”.

A nagykövet szerint „a kocka szinte végtelen összetettségéhez képest az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatában felmerülő nehézségek megoldhatók. A megoldást meg lehet találni, sőt gyors megoldás is található, ha megvan erre a politikai akarat.”

A március 14-i, minden korábbinál keményebb beszédére utalva azt mondta, abban már világossá tette: az Egyesült Államok már eldöntötte, hogy „felismerhetőbb kapcsolatot” akar Magyarország kormányával (a követségi közlemény fordította így a „we want a more recognizable relationship with the government of Hungary” mondatrészt, vélhetően az „egyértelműbb” vagy „kiismerhetőbb” lenne a jobb fordítás”. A közlemény megjegyzi ugyanakkor: