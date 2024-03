A thai parlament alsóháza elfogadta a melegházasság legalizálását

Thaiföld egyel közelebb került ahhoz, hogy legalizálják a melegházasságot, miután az alsóház elfogadta a törvényjavaslatot.

Ahhoz, hogy törvény is váljék a javaslatból, még a szenátusnak és a királynak is jóvá kell hagynia. Ez várhatóan 2024 végére meg is történik, ezzel pedig Thaiföld lenne az első kelet-ázsiai ország, amely elismeri a melegházasságot.

A törvényjavaslatot az alsóház 415 képviselőjéből 400 szavazta meg. A törvényjavaslat nem csak a házasságot, de azt is lehetővé tenné, hogy a meleg párok örökbe fogadjanak, bár egyébként az alsóház nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a törvényben szülők megnevezés álljon az anya és apa helyett.

Thaiföldön már vannak olyan törvények, amelyek tiltják a nemi alapú diszkriminációt, emiatt pedig Thaiföld Ázsia leginkább LMBTQ-barát országa. Ugyanakkor a melegházasság legalizálásáért nagyon hosszan küzdöttek a szervezetek, és a javaslat többször bukott már el annak ellenére, hogy tavalyi felmérések szerint a társadalom 96 százaléka támogatja a melegházasságot. (BBC)