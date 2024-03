Négy kérdés, amin érdemes elgondolkodni Magyar Péterrel kapcsolatban

Magyar Péterhez muszáj valahogy viszonyulni. Néhány hét alatt olyan magasra ívelt a karrierje, ahova a rendszerváltás utáni Magyarországon csak nagyon kevesen jutottak el. Több tízezres tömegtüntetés, elképesztő média- és közönségfigyelem, és olyan elkötelezett rajongótábor, amilyen néhány hete még csak Orbán Viktornak és Gyurcsány Ferencnek volt.



Ez alatt a néhány hét alatt a Magyar-sztoriban volt szerelem és összeveszés, pénz és hatalom, árulás és megtérés. Minden, ami egy jó szappanoperához kell. Ráadásul a főhős – ösztönösen vagy profik által segítve – ügyesen csepegteti az újabb és újabb fejezeteket. Bejelenti, hogy hamarosan bejelent valamit, majd bejelenti, hogy ez még csak a bejelentés első része. A legprofibb latin-amerikai telenovellák forgatókönyvírói is így tartják fenn a feszültséget, így szögezik a nézőket a képernyők elé az ezredik epizódra is.

Azt, hogy Magyar ellentmondásos karakter, talán még az említett rajongótáborának leglelkesebb kommentelői is elismerik. Mégiscsak egy olyan emberről van szó, aki néhány hónapja még zsíros állami állásokban ücsörgött, miközben már réges-rég felvette titokban, ahogy magas rangú felesége ennek az államnak a viselt dolgairól beszél. Sokan ma mégis az ellenzék új vezérét, a NER megdöntőjét látják benne.

Van négy kérdés, aminek a megválaszolásával kicsit közelebb kerülhetünk a Magyar-probléma megfejtéséhez. Ezeket érdemes mindenkinek végiggondolnia, és legalább magában megválaszolnia. Természetesen ahány megfejtő, annyi megfejtés, és egyáltalán nem baj, ha nem egyszerű igen-nemmel intézzük el ezeket a kérdéseket. Én sem ennyivel teszem.

1. Rossz ez az egész Orbán Viktornak?

A legnehezebb kérdés a négy közül, ráadásul erre nem is lehet egyértelmű választ adni. Az biztos, hogy a hatalomnak nem jön jól, hogy most már hetek óta a legfelső körök mindenféle mocskával van tele a sajtó.

De nem árt visszaemlékezni arra, hogy mielőtt Magyar Péter színre lépett volna, mivel is volt tele ugyanez a sajtó. Egy olyan botránnyal, ami elsöpörte Novák Katalin köztársasági elnököt és Varga Juditot, Magyar volt feleségét. Egy olyan botránnyal, ami a kormány utóbbi éveit meghatározó gyűlöletpolitika központi üzenetéről, a „megvédjük a gyermekeiteket” hazugságról mutatta be mindenkinek, hogy tényleg mekkora hazugság. Egy olyan botránnyal, aminek a hullámai nagyon-nagyon közel csapdostak magához Orbán Viktorhoz is. Földrajzilag is Bicskén és a felcsúti fociakadémián, valamint a legbelsőbb bizalmas Balog Zoltántól a családi ügyvédig.

Magyar Péter felbukkanásakor nem véletlenül merült fel, hogy úgynevezett gumicsont. Teljességgel hihetőnek tűnt, hogy a kormány bármit, még a saját szennyesének a kiteregetését is szívesebben látja a sajtóban, a közösségi médiában, a magánbeszélgetésekben, mint az Orbán körül örvénylő pedofilbotrányt. Ma már nehéz Magyart gumicsontnak nevezni, de ha Orbán az ő felbukkanása előtt választhat, reális, hogy bármilyen korrupciós és absztrakt jogállamdeficites témát szívesebben látott volna a nyilvánosságban K. Endrénél.

A pedofilbotrány hullámai talán Magyar berobbanása nélkül is elültek volna, hiszen az ügy lecsengeni látszott, de annyira, hogy úgy tűnt, a Fidesznek sikerül visszaszereznie a kezdeményezést, és minden korábbinál alpáribb homofób kampánnyal próbálja meg feledtetni a kegyelmi ügyet. Ez máig nem jött össze, de a hatalom együtt tud élni azzal, hogy korruptságától és a saját törvényeinek az áthágásától zeng a nyilvánosság. Az utóbbi 14 évben sajnos jól látták, hogy ez egyszerűen nem érdekli, vagy legalábbis nem zavarja a magyarokat.

2. Közelebb kerültünk a NER végéhez?