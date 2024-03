Isztambulban széthullott az ellenzéki összefogás, de a börtönnel fenyegetett polgármester nem esélytelen

photo_camera Imamoglu szombati nagygyűlése Fotó: YASIN AKGUL/AFP

Helyhatósági választásokat tartanak vasárnap Törökországban, a legfontosabb verseny Ankara és Isztambul irányításáért folyik, az eredmény pedig sokat elmond majd a török autokrácia állapotáról.

A parlamenti és elnökválasztásokon tavaly a már két évtizede hatalmon lévő Recep Tayyip Erdogan elnök és pártja (Igazság és Fejlődés, AKP) nyert. Isztambulnak viszont 2019 óta ellenzéki polgármestere van, a szekuláris Köztársasági Néppártot (CHP) képviselő Ekrem Imamoglu, aki ismét indult a tisztségért. Az ország legnagyobb városát előtte 25 éven át az AKP irányította. Erdogannak érzelmileg is fontos Isztambul irányítása, mert ott kezdte politikai karrierjét: 1994-ben ő lett a polgármester, aztán 2003-ban miniszterelnök és 2014-től elnök.

A dpa hírügynökség szerint, ha Imamoglu most is nyer, akkor akár ellenfele is lehet Erdogannak a 2028-as elnökválasztáson. Viszont a polgármester ellen per folyik választási tisztségviselők megsértése vádjával, és ha ebben jogerősen elítélik, akkor többé nem vállalhat köztisztséget. Elemzők szerint Erdoganék győzelme ellenben megágyazhat annak, hogy az alkotmány esetleges módosításával újabb elnöki ciklusra is felhatalmazást kapjon.

Isztambulban az AKP Erdogan polgármesterjelöltje Murat Kurum, aki várostervezési miniszter volt Erdogan egyik kormányában. A felmérések szerint szoros verseny várható közte és Imamoglu között. Mindazonáltal még 47 másik polgármesterjelölt van a 16 millió lakosú metropoliszban. A legutóbbi választásokkal ellentétben az is Erdoganék előnyére válik, hogy az ellenzék már nem egységes. Imamoglu 2019-ben a nacionalisták, szekularisok, liberálisok, konzervatívok, iszlamisták és - ami a legfontosabb - a kurdok hatpárti koalíciójának támogatásával nyert. Ez az ellenzék azonban a tavalyi elnökválasztási vereség után összeomlott, és a többi ellenzéki pártnak, köztük a kurdbarát DEM pártnak is saját jelöltjei vannak.

Ankarának szintén ellenzéki polgármestere van, Mansur Yavas, aki szintén újraindult a választáson, amelyet a felmérések szerint meg is fog nyerni az AKP jelöltjével, Turgut Altinokkal szemben. (MTI, BBC)