Dead Kennedys: Orbánban minden rossz, és ha tőlünk loptak, akkor a magyaroktól is biztosan lopnak

Két hete írtuk meg, hogy a legfrissebb, a CÖF neve alatt futó, dollárbaloldal tematikájú kormánypárti óriásplakát-kampány a Dead Kennedys kaliforniai punkegyüttes egyik ikonikus fotóját nyúlta le.

photo_camera Balra a Dead Kennedys, jobbra nem a Dead Kennedys Grafika: Botos Tamás

Pár napra rá Seres László újságíró, egykori anarchista ráírt Jello Biafrára, a zenekar egykori énekesére, és megkérdezte tőle, hogy adtak-e engedélyt az egészre. Biafra azt válaszolta: „NEM, egyáltalán nem adtunk engedélyt arra, hogy ez a kísérteties wannabe diktátor Orbán vagy a pártja ezt felhasználja!!! Mi a fenéért támogatná bármelyikünk is az ő fotelfasiszta rezsimjét bármilyen módon?”

photo_camera Jello Biafra a hollywoodi Whisky a Go Góban 1980-ban. Fotó: Ilse Ruppert/Photo12 via AFP

Most a másik két alapító, a Dead Kennedys ma is aktív tagjai, East Bay Ray gitáros és Klaus Flouride basszusgitáros is elküldte a reakcióját a PR-osukon keresztül:

East Bay Ray azt üzente:

„Nem, ezt a képet a Dead Kennedys és a fotós f-Stop Fitzgeraldtól lopták el a hatalmon lévő, őrült jobboldali Orbán-tábor emberei. Ha tőlünk lopnak, akkor a magyar néptől is kétségtelenül lopni fognak. Például az ételt, hogy elkerüljék a mérgezést. Az AI-tartalmakra rá kell írni, hogy kinek a munkáját nyúlták le az összetevőkért.”

Klaus Flouride pedig ezt üzente: