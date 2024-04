„20-25 évvel ezelőtti bírósági iratok aberrált részleteit szemezgetik és hozzák napvilágra” – a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár szerint ezt jelenti a baloldalnak a gyermekvédelem

Interjút adott a Magyar Nemzetnek Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár, amelyben meglehetősen sarkos megállapításokat is tett, értelemszerűen a baloldalról.

Az interjú jelentős része arról szól, hogy a jelenlegi kormány milyen intézkedésekkel igyekezett az elmúlt években javítani a gyermekvédelmi ellátórendszer helyzetét (például 2010 óta minden évben módosították a gyermekvédelmi törvényt), miközben az államtitkár szerint is „[e]gyre rosszabb mentális állapotban vannak a gyermekek, ami hatványozottan igaz a gyermekvédelemben lévőkre.” Fülöp ezt összekötötte azzal is, hogy „bármilyen szexuá­lis deviancia is sokkal könnyebben utat tör magának”, hozzátéve, hogy bár eddig is kellően szigorú törvényeink voltak, „ha ezt a jelenséget meg akarjuk előzni, akkor tovább kell szigorítani.” Az államtitkár fontosnak tartotta ezzel kapcsolatban kimondani, „hogy olyanok dolgozzanak a gyermekvédelemben, akikről meg vagyunk bizonyosodva, hogy mentesek olyan hajlamoktól, aminek a vége az lehet, hogy bármelyik gyermeket is bántalmazás éri.”

photo_camera Fülöp Attila

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az interjúban nagy hangsúlyt kapott emellett a baloldal kritikája is, amelynek tagjairól az államtitkár megállapította, hogy nem „rendszeretők”, hanem „heccszeretők”.

Fülöp Attila a Magyar Nemzet kérdésére elmesélte, hogy bár a kormánypártok rengeteg olyan javaslatot vittek a parlament elé, mint a gyermekvédelmi törvény módosítása, a baloldal ezeket nem támogatta, „ahogy nem szavazták meg a pedofil bűnelkövetőkre vonatkozó szigorításokat sem.”

Az államtitkár úgy látja: „az ország kezd a tízmillió gyermekvédelmi szakértő országa lenni”, mégis nehézségekbe, ellenállásba ütköznek, ha lakásotthont szeretnének nyitni. Fülöp úgy látja, a baloldal részéről semmilyen támogatást nem kaptak. Úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban:



„A gyermekvédelem ügye számukra azt jelenti, hogy 20-25 évvel ezelőtti bírósági iratok aberrált részleteit szemezgetik és hozzák napvilágra. Ezzel egy szemernyit nem fognak segíteni, sem a gyerekeknek, sem a gyermekvédelemben dolgozóknak. Ez egészen biztos.”

A Magyar Nemzet kíváncsi volt arra is, vajon Fülöp Attila szerint a baloldal megszavazza-e a gyermekvédelmi törvény szigorítását, az államtitkár azonban ezzel kapcsolatban is borús nézeteket vallott. Mint mondta: