Hat ember sérült meg egy dróntámadásban Tatárföldön

Hat ember megsérült egy dróntámadásban, amely Tatárföld egyes ipari létesítményei ellen irányult - közölték kedden a helyi hatóságok.

photo_camera Vlagyimir Putyin orosz elnök és Rusztam Minnyihanov a Tatár Köztársaság vezetője 2018-ban. Fotó: Kremlin.ru

„Ma délelőtt drónok támadták meg a köztársaság ipari vállalatait Jelabugában és Nyizsnyekamszkban. Nincs komoly kár, a gyárak működésében nem volt fennakadás” - írta Rusztam Minnyihanov, a Tatár Köztársaság vezetője a Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésében.

Jelabuga iparváros Oroszország európai részén, a Káma partján, a járműgyártásban, az űrkutatásban, a hadiiparban, a szélenergia- és atomenergia-iparban is érdekelt, kiemelt gazdasági övezet, itt készül egyébként Putyin kedvenc luxusautószörnye is, amelyet ajándékba is szívesen osztogat. Nem mellesleg pedig itt gyártják iráni hátszéllel azokat a drónokat is, amelyeket Oroszország az Ukrajna elleni háború során vet be. Nyizsnyekamszk Tatárföld harmadik legnépesebb városa, a kőolaj-feldolgozás és a vegyipar központja.



A TASSZ orosz állami hírügynökség a mentőszolgálatra hivatkozva azt írta, hogy hat ember sérült meg a támadásban.

via Reuters