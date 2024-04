„Repteret eladni könnyű, vásárolni nehéz” – Orbán év végén azt mondta, befejezett ügy, eddig mégsem jött össze az üzlet

„A végén vagyunk már... Ha jól értem, akkor már bármelyik nap történhet bejelentés. Nem olyan egyszerű egy ilyen céget átvenni, mert mögötte hitelek, bankok, sok minden van, és ezeket egyenként végig kell tárgyalni. (…) Most már ebben a szakaszban vagyunk, tehát ezt én egy befejezett ügynek gondolom… ez egy befejezett ügy, csak technikai részletkérdéseket kell lezárni.” Ezt 2023. december 21-ei nemzetközi sajtótájékoztatóján mondta Orbán Viktor (a kormány Facebook-oldalán visszanézhető videóban 1:08:24 másodpercnél kezdődik az ezzel kapcsolatos rész). Azóta csaknem száz nap telt el anélkül, hogy ez a „bármelyik nap” eljött volna.

photo_camera Orbán Viktor 2021 tavaszán, taskenti repülőúton

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Sokáig úgy tűnt, a pénz előteremtése is komoly kihívás a magyar államnak, amely a tulajdonában lévő Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül szerezné meg a repteret. Pontosabban az azt üzemeltető cég részvényeinek 51 százalékát, míg a 49 százalékos tulajdonos a részvényekkel együtt a menedzsmentjogokat is megkapó francia Vinci SA vagy Vinci Airports. A pénz mostanra összegyűlt, a reptérvásárlás bejelentése azonban folyamatosan csúszik, és a tervek is változtak. Sőt, információink szerint a változó tervek és körülmények miatt több pénzt kellett beletenni a Corvinusba, mint eredetileg tervezték, és még így is nagy kérdés, hogy mikorra lesz az állam többségi tulajdonos az üzemeltető cégcsoportban.