Nagy Mártonék megmagyarázták, miért nem csúszik a reptérvásárlás, ami hónapok óta csúszik

A pénz mostanra összegyűlt, a reptérvásárlás bejelentése azonban folyamatosan csúszik, és a tervek is változtak – számoltunk be reggeli cikkünkben a késedelemről és annak okairól. Néhány órával írásunk megjelenése után a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményt adott ki arról, hogy minden a legnagyobb rendben, sőt, még „kifejezetten gyors” is ez a tempó.

Orbán Viktor a 2023. december 21-ei nemzetközi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: „a végén vagyunk már… Ha jól értem, akkor már bármelyik nap történhet bejelentés”.

Ezt követően mondtak januárt, februárt, márciusban már nyarat is arra, hogy mikor jöhet el ez a „bármelyik nap”. Közben most, április első napjaiig sem történt semmi, csupán a magyar államot képviselő Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-t tőkésítették fel irdatlan mennyiségű pénzzel. Minisztériumi forrásunk szerint a reptérüzemeltető céget terhelő hitelek sorsáról a tárgyalásokon nagyon sokáig nem esett szó, a folyamatot ismerve utólag úgy tűnik, hogy ezt mintha elfelejtették volna.

photo_camera Nincs itt semmiféle csúszás Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

A Nemzetgazdasági Minisztérium egyetlen konkrét állításunkat sem cáfolta – sőt, a közleményben elismerték, hogy „a tárgyalások során a hitelezői konzorciummal való megegyezés legalább annyira fontos, mint az eladóval történő megállapodás” –, bár azt, hogy eddig hány időpont volt már a tranzakció lezárására, nehéz is lett volna. Ennek ellenére azt állították, hogy cikkünk „valótlanságot, ferdítést és fiktív elemeket tartalmaz”, és hogy minden a legnagyobb rendben halad: „A reptér visszavásárlása a rendszerváltás utáni időszak messze legnagyobb tranzakciója (…) Nem ritka, hogy egy ilyen volumenű megállapodás bárhol a világon éveket vesz igénybe. Ezekhez az ügyletekhez képest a jelenlegi tranzakció előrehaladása kifejezetten gyorsnak értékelhető” – olvasható a tárca közleményében.

„A nemzetközi befektetői és hitelezői kör mindvégig pozitívan értékelte, hogy a kormány gyors és szakszerű módon történő megállapodásra törekszik” – zárul a közlemény. Amely, és ezt írjuk a javára, most legalább nem tartalmazott újabb időpontot, csak az elengedhetetlen gyurcsányozós paneleket.