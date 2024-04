Zelenszkij aláírta a törvényt a frontszolgálatra behívhatók életkorának csökkentéséről

Vologyimir Zelenszkij elnök aláírta azt az ukrán parlament által egyébként majdnem egy teljes éve elfogadott törvényt, ami az eddigi 27 évről 25 évre szállítja le a frontszolgálatra behívhatóság korhatárát.

Az ukrán elnök ezzel egyidőben aláírt egy másik jogszabályt is, ami elrendeli, hogy újra vizsgálják meg az egészségügyi okokból felmentetteket. Egy harmadik, szintén most szignált törvény pedig arról intézkedik, hogy online adatbázist állítsanak össze a potenciálisan behívható férfiakról. Ez utóbbi jogszabály további szigorításokat is tartalmazott volna, de ezeket a közvélemény felháborodásának hatására kiszedték a törvényszövegből.

Zelenszkij tavaly azt nyilatkozta, hogy csak akkor fogja aláírni a korhatár leszállítását, ha nyomós oka lesz rá. Tavaly decemberben még arról szóltak a hírek, hogy a hadsereg vezetése további 500 ezer férfi behívását szorgalmazza, de az elnök ezután leváltotta a főparancsnokot, akinek az utódja felülvizsgálta ezt a tervet és jóval kevesebb behívandót emlegetett. De a jelek szerint így is szükség van friss erőkre, különös tekintettel arra, hogy zelenszkijék tudomása szerint az oroszok hónapokon belül új offenzívát indítanának.

