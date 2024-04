Hatalmas infláció, megkérdőjelezhető jelöltek és egy radikális iszlamista párt is szerepet játszhatott Erdoğan vereségében

Vasárnap jelentős győzelmet aratott a török ellenzék vezető ereje, a Köztársasági Néppárt (CHP) az önkormányzati választásokon. Ezzel pedig sikerült megtartaniuk Törökország öt legnagyobb városának polgármesteri székét, köztük Isztambulét és Ankaráét, valamint a rájuk érkező összes szavazat arányával is megelőzték Recep Tayyip Erdoğan török elnök pártját, az AKP-t.

Az ellenzék győzelmét, híveik hangos dudálással és énekléssel ünnepelték Isztambul utcáin, miközben Erdoğan a pártja székháza előtt vigasztalta a vereséget szenvedett tömeget, és arról beszélt, hogy „sajnos nem tudtuk elérni a kívánt eredményt... de minden okkal történik” - írja a Guardian.

photo_camera Fotó: YASIN AKGUL/AFP

A 70 éves elnök elismerte, hogy a választások nem úgy alakultak, ahogy remélte. Azonban elmondása szerint mindig is a nép akaratára támaszkodott, és most is tiszteletben tartja a választókat. A BBC eközben arról írt, hogy Erdogan rég nem bukott ekkorát, aminek az egyik oka az lehetett, hogy a kormánypárt továbbra is képtelen kilábalni a 67 százalékos infláció melletti gazdasági válságból.

Hatalmas infláció és egy radikális iszlamista párt

Erről beszélt a 444-nek Pénzváltó Nikolett is, az NKE John Lukacs Intézetének Törökország-szakértője is. Mint elmondta, szerinte több tényező is közrejátszhatott az eredmények alakulásában. „Az egyik, amit mindenki elsőként kiemel, az a rossz gazdasági helyzet, tehát az emberek megélhetési nehézségei, amik nem csökkentek az elmúlt hónapokban.” Szerinte Erdoğanék is ezt tartják a vereségük egyik fő okának, azóta pedig már be is jelentették, hogy igyekezni fognak javítani a helyzeten, ugyanis jelenleg az infláció hivatalosan 60 százalék körüli, de szakértők szerint valójában inkább 100 százalék fölött van.