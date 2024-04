Kreml: Oroszország és a NATO már „közvetlen konfrontációban” állnak egymással

Oroszország és a NATO immár „közvetlen konfrontációban” állnak egymással – ezt közölte a Kreml annak alkalmából, hogy az észak-atlanti szövetség fennállása 75. évfordulóját ünnepli csütörtökön.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak nyilatkozva azt mondta, „valójában a kapcsolatok mostanra a közvetlen konfrontáció szintjére csúsztak”. Szerinte a NATO „már eddig is részt vett az Ukrajna körüli konfliktusban, továbbra is az orosz határok felé mozog, és katonai infrastruktúráját is Oroszország felé terjeszti ki”.

photo_camera Peszkov és Putyin. Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP

A háború Oroszország által hangoztatott indoka az, hogy az EU és a NATO keleti terjeszkedésével geopolitikailag beszorítva érzi magát. 1989-90 fordulóján, amikor Németország újraegyesítése volt a téma, a Szovjetunió és a Nyugat egyezkedésekor amerikai részről felvetették, hogy ha a Szovjetunió beleegyezik a német egységbe, akkor a NATO nem terjeszkedik tovább keletre. Bár a végső megállapodásból ez kimaradt - és az amerikaiak szerint kimondott ígéretként nem is hangzott el -, Oroszország ezt tényként kezelte, és sérelmezte is a NATO keleti bővítését.



(Reuters)