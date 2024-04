Magyar Péter szerint összeférhetetlen Windisch László és Varga Judit viszonya

Márciusban a 444 írta meg, hogy Varga Judit volt igazságügyi minisztert Windisch Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével bizalmas helyzetben, kéz a kézben fotózták le a W Budapest ötcsillagos szálloda bárjában.

A kapcsolatról Varga volt férje, Magyar Péter is tudott. A Válasz Online-nak adott, csütörtökön megjelent interjúban bővebben mesélt arról, hogy szerinte Varga a Windisch-sel való viszonya miatt mondott le igazságügyi miniszteri pozíciójáról 2023 júliusában. „A magánéleti kapcsolata volt az oka. Új kapcsolata, ami – tudomásom szerint és mások tudomása szerint is – akkor már fennállt, teljességgel összeférhetetlen volt a kormányzati pozíciójával” – mondta Magyar. „Zárójelben jegyzem meg: utána is összeférhetetlen volt, mert ha valaki elolvassa az Állami Számvevőszékről szóló törvényt, akkor nyilvánvaló politikai és jogi nonszensz, hogy egy Fidesz EP-listavezetője együtt él – titokban – az Állami Számvevőszék elnökével. Aki egyébként az Országgyűléstől kapja a felhatalmazását, és ellenőrzi az Országgyűlést meg a pártokat.”

A kapcsolat komoly összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel. Az Állami Számvevőszék ellenőrzi ugyanis a pártok pénzügyi működését és a kampányköltségeket is, az ÁSZ pedig saját etikai kódexben kitér az elfogulatlanság fontosságára, ezen belül pedig kifejezetten a személyes érintettség és az érzelmek szerepére is kitér az elfogulatlanság fontosságára.

Arról, hogy az ÁSZ milyen óriásbüntetésekkel sújtotta az ellenzéket, miközben nem vizsgálta a Megafon vagy a CÖF közéleti tevékenységét, és mennyire meglepte az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságát az, amilyen - leginkább politikai nyilatkozatoknak tekinthető - válaszokat kapott Windisch Lászlótól, itt írtunk részletesebben.